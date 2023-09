Un Estudiantes beaucoup plus attendu: "On a pris goût à la victoire en tout cas"

Une meilleure maîtrise

Sans verser dans une euphorie qui ne lui correspond de toute façon pas, Romain Poix abonde dans le même sens: "On doit se servir de notre fin de saison précédente pour bien lancer cette nouvelle campagne, commente l’entraîneur de l’Estudiantes. On est sorti invaincu des play-down avec l’impression qu’on commençait à bien savoir maîtriser nos matches, les adversaires et notre jeu, que ce soit sur le plan défensif que sur le plan offensif. Du moins durant de bonnes parties de match ! On sent que le groupe a pris confiance et surtout a pris goût à la victoire. On espère que ce goût est resté présent dans la bouche de nos joueurs."

Dans une division qui a perdu Izegem parti tenter l’aventure en Beneleague et Merksem qui a basculé en N2, mais qui a gagné Atomix, le descendant de l’étage supérieur, et Lebbeke, le promu de l’échelon inférieur, l’Estudiantes a sans nul doute gagné ses galons de formation à suivre de près car prétendante affirmée à une place en play-off, cette fois-ci ! "On veut y être, confirme Romain Poix. On doit même y être au regard de ce qu’on a montré en fin d’exercice dernier. Les gens ne comprendraient qu’on n’y soit pas. Nos supporters attendent cela de nous… Nous-mêmes, on ne comprendrait pas ! On a la chance d’avoir su garder un noyau stable qui n’a pas été déforcé et qui a même trouvé du renfort. On connaît nos qualités, on sait sur quoi on doit se baser pour embêter nos adversaires cette saison."

Hubo Hasselt pour démarrer

Une opposition au sujet de laquelle le coach a son avis même si c’est au fil du premier tout de la phase classique que le staff technique pourra se faire une idée plus précise. "Houthalen présentera une très bonne équipe. Courtrai tiendra comme d’habitude la route. Ce sera aussi sûrement le cas de Sasja. On attend de voir ce que proposeront Kraainem et Eynatten. On a joué Gand et Lebbeke en avant-saison. Si cela s’est plutôt bien passé pour nous, on n’en tirera pas de conclusions trop rapides toutefois, car les matches amicaux ne ressemblent jamais à des rencontres de championnat. Pour Atomix qui descend de Benelague, c’est un peu plus compliqué à évaluer. Dans quel état d’esprit cette équipe arrive-t-elle après une saison qui n’aura pas été évidente du tout ?"

Puis, il reste Hubo Hasselt B chez qui l’Estu se déplace ce samedi soir en ouverture de championnat. "C’est une très belle équipe et il faut toujours s’en méfier ! On s’y rend dès la première journée, ce n’est peut-être pas plus mal si elle a besoin de temps pour trouver des automatismes qu’on a déjà de notre côté. En outre, je ne suis pas mécontent de commencer par cette équipe qui, malgré le fait de pouvoir compter sur des A prestant en Beneleague, joue habituellement le jeu et ne fait pas redescendre des renforts en B, respectant de la sorte la composition de ses deux effectifs. Je m’en inquiète encore moins cette année par le fait que Hasselt A entame aussi son championnat ce samedi et le fait même en déplacement", fait remarquer Romain Poix.

Les renforts qu’il fallait !

Des adversaires, on passe à l’Estudiantes lui-même désormais ! Sa force sera assurément de pouvoir compter sur un groupe qui n’a vu que Jules Kieffer partir. Le polyvalent jeune élément va poursuivre son apprentissage à Visé avec l’espoir de percer dans l’équipe de Beneleague. "Et sinon, pour le reste, tout le monde est resté, y compris Nazim Maamir." L’ailier, meilleur buteur de l’équipe la saison passée, n’avait, dans un premier temps, pas fermé la porte à un transfert si une proposition intéressante lui arrivait. Mais il est finalement resté fidèle au club. Il restera un cadre de l’équipe, comme Merlin Rosier depuis son poste d’arrière. "Il a connu une petite alerte lors de la préparation. Ce qui est normal ! Une avant-saison sans pépin physique pour Merlin, ce ne serait pas une vraie avant-saison", rigole son entraîneur qui comptera encore aussi beaucoup sur Tom Bonnet, la révélation de la saison dernière.

L’effectif a été renforcé ! Avec le retour de trois jeunes du cru. Revenu d’Izegem, Matheo Devos apportera une sérieuse concurrence à Valentin Dassonville au demi-centre. Rentré de ce même club d’Izegem, l’ailier Paulin Dewasme constituera une solution de plus. Après ses piges françaises, Thomas Vermander sera une réelle plus-value en base arrière. "C’est un élément qui apportera de la stabilité. On en a besoin en défense. Le but est de forcer nos adversaires à devoir jouer en attaque placée, ce qui nous facilitera la tâche, au lieu de subir les contre-attaques. Il a acquis de la bouteille en France et revient avec une grosse envie de bien faire. C’est le genre de renfort qu’il nous fallait."