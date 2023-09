Play-off de N1: La pression sera sur Thieulain face à Tourpes, Isières va tout donner sans stress

Tourpes – Thieulain, le derby rêvé

Alors que Tourpes venait d’assurer son maintien en prenant un point contre Isières, Guillaume Dumoulin nous confiait qu’il espérait bien prendre Thieulain en quart de finale afin de faire une belle fête du sport au sein de l’entité leuzoise. Son vœu a été exaucé. C’est sans pression que les Tourpiers envisagent le double duel face au champion en titre. "On se sent libéré d’un gros fardeau avec ce maintien dans la poche, reconnaît Jolan Warmoes. L’équipe se sent bien car l’entente y est parfaite. Notre objectif est atteint. Mais cela n’empêche pas que l’on va se donner à 100% contre Thieulain. On sait que notre adversaire nous est supérieur. Mais on veut offrir une belle réplique, surtout pour les spectateurs qui nous suivent depuis le début".

Les Bleus auront aussi une revanche à prendre par rapport au 0-13 infligé il y a peu par les Canaris. "On reste tous des compétiteurs. On veut prouver qu’on peut faire mieux que cela. On espère juste que notre public ne retiendra pas notre dernière mauvaise prestation et viendra toutefois. On va se battre avec nos armes. On veut offrir une belle fête de la balle pelote". Notons que Sébastien Potiez sera absent samedi. "Il va aller aider la promotion. Mais il sera bien présent dimanche".

Côté thieulinois, la défaite contre Kerksken lors de la dernière lutte de phase classique n’a pas laissé de marques profondes. "Pleins de facteurs ont fait qu’on n’a pas su rester invaincu, philosophe Tanguy Metayer. Mais on se sent bien et confiant avant ce quart de finale. C’est l’affiche rêvée contre Tourpes. C’est un beau derby qui devrait se jouer face à pas mal de monde. C’est toujours mieux de faire face à un voisin plutôt que d’effectuer un long déplacement. Cela préface un bon week-end".

En phase classique, les ouailles de Geert Vandervelden s’étaient baladées contre le voisin (13-3 et 0-13). "Mais on doit faire abstraction de ces résultats. Les play-off n’ont rien à voir avec la phase classique. Sur deux luttes, tout peut se passer. On est à l’abri de rien. Tourpes n’aura aucune pression et pourra se lâcher totalement. On a plus de choses à perdre qu’eux. Mais c’est un statut que l’on assume depuis le lancement de la saison".

Sorti contre Kerksken, une fois le point acquis, Tanguy Metayer se dit apte à jouer pleinement. "J’ai une blessure au genou assez tenace depuis quelques années. Elle s’est réveillée lors de la dernière lutte. Je suis sorti par précaution et pour ne pas mettre mes play-off en péril. Je me suis bien soigné cette semaine. Il n’y a aucune raison que cela n’aille pas".

Isières – Maubeuge: comme on se retrouve !

Douze mois plus tard, Isières va retrouver Maubeuge en quart de finale des play-off. L’an passé, cela avait plutôt bien réussi aux gars de la Fraternelle. "Mais le contexte est différent. On a perdu Dimitri (Dupont), Renaud (Raguet) et Tanguy (Willaert), rappelle Jonas Scarcez. Les remplaçants ont bien fait le job. Nicolas Dulieu est un de nos hommes forts, Vincent Cuvelier fait une bonne saison alors que Dona Delbecq a trouvé ses marques au fond. Mais on sait que l’effectif est moins qualitatif que l’an passé. Même si notre objectif est atteint, on ne pourra pas prendre ce duel à la légère si on veut espérer quelque chose. Notre groupe est capable du pire comme du meilleur. On a parfois perdu des luttes contre des équipes plus faibles alors qu’on a su battre Maubeuge et Kerksken. Il faudra retrouver le même état de concentration que lors de ces luttes car les Français ont une équipe complète. Je ne leur vois aucun point faible ".

Pour le capitaine des Jaunes et Verts, la différence devra se faire samedi. "On a la chance de compter sur un public fidèle et nombreux. Dans les bons comme dans les moins bons moments. On a envie de leur offrir un beau spectacle. Si on veut se qualifier, on doit prendre la lutte chez nous".

Les Isièrois profiteront en tout cas de ce beau défi pour préparer au mieux le Huit de Septembre. "C’est le tournoi de notre région. On a toujours envie de bien y figurer".