P4A: Montkainoise B-Ere B, un duel entre jeunes

Renforcé par l’arrivée de quelques éléments de qualité, Gaëtan ne se fixe pas vraiment d’objectif en début de campagne. Il veut cependant faire mieux que la saison dernière. "On n’a pas de pression avec la P4 car on veut surtout continuer à faire progresser nos jeunes qui ont pris une année de plus. Les nouveaux joueurs, un peu plus expérimentés, permettront de les encadrer au mieux sur le terrain. On s’attend à une saison compliquée dans une série qui comporte beaucoup de prétendants au tour final. Malgré tout, on espère finir dans le milieu de tableau, ce qui serait déjà une belle réussite pour nous", conclut le coach kainois.

"Débloquer le compteur"

Deux matches, deux défaites pour les Ellezellois de Sam Balcaen qui n’ont pas été épargnés par un calendrier compliqué. Après Flobecq et Molenbaix B, ses joueurs vont devoir se farcir Wodecq dans un derby qui vaudra le coup d’œil. "On savait qu’on avait un début de saison compliqué et ça s’est confirmé. Face à Flobecq, on méritait mieux que cette courte défaite et à Molenbaix dimanche dernier, la logique a été respectée car c’est une équipe qui jouera de toute évidence le titre. Face à Wodecq, on espère prendre nos premiers points. Je suis confiant, mon équipe ne manque pas de qualité. On a un début de saison difficile mais par la suite, on aura un calendrier plus favorable. Ici, on veut se rattraper dans ce deuxième derby de la saison. On ne veut pas se rater à domicile." Du côté de Wodecq aussi, il faudra se reprendre suite à la défaite face à Havinnes B.

Toujours en série B, on suivra de près le comportement de Barry face au leader molenbaisien, les réactions de Flobecq et Bruyelle, tous deux perdants en deuxième journée, dans un duel qui vaudra assurément le détour.