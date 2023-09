P3B messieurs: le Blue Gold veut l’or, l’argent ou le bronze

Gare aux équipes B

Sur le chemin censé les ramener au sein de l’antichambre de l’élite provinciale, les Cellois risquent néanmoins de croiser quelques fameux morceaux. Les nouveaux-venus ont d’ailleurs pour habitude de se mêler directement à la bagarre. Vu le tourbillon positif qui souffle à Enghien depuis quelques années, on ne serait vraiment pas surpris de voir les B de la JSE, confiés à Abdel Bouzidi, jouer les premiers rôles. Ex-aequo avec le champion fin avril, mais deuxième à l’average, le nouveau club de Quiévrain pourrait également en être.

Enfin, les Campenaires ont pour saine habitude de performer avec leurs jeunes, et leur nouveau coach, Ben Sinot, a amené de Leuze les frères Raulier pour compléter. En parlant de Leuze, à quoi doit-on s’attendre des pensionnaires du temple régional de la balle orange ? Réponse avec leur nouveau mentor Christy Sauvage: "Vu la fin de campagne extrêmement compliquée vécue par nos deux équipes masculines (NDLR: les B ont néanmoins bouclé le championnat de P4 à la quatrième place), on a décidé de fusionner les deux noyaux pour repartir autour des valeurs sûres et fidèles au club que sont les Alex Delhaye, Mathieu Finet, Methieu Lévêque et autre Sylvan Renard. En leur adjoignant deux jeunes en provenance de Stambruges et Maffle, ainsi que d’autres garçons issus de notre propre formation, on espère se sauver au plus vite pour ensuite rega rder vers le haut car je suis persuadé que nous pourrons faire de belles choses sur base de ce mélange de jeunesse et d’expérience."

Pour moins stresser

On n’oublie pas la Frat B, qui a alterné le bon et le moins la saison dernière, et a rameuté Ghesquière, Catoire, Verhelle et ce bon vieux JP Derycke pour faire encore mieux. Les B d’Estaimpuis (U21 et cinq seniors), de Dottignies et Templeuve, que renforce le jeune Florent Bauts, vont s’efforcer de soigner leur début de saison afin de ne plus connaître le stress de la descente.