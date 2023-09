P2B dames: et si les Péruwelziennes parvenaient à se stabiliser ?

Souvent trop forte pour la P2 mais trop faible pour la P1, la JS Péruwelz a joué aux montagnes russes au cours des dix dernières années. Paradoxalement, c’est l’année où sa meneuse Laurane Potiez, enceinte, fait un pas de côté que la JS aura sans doute les meilleures chances de retrouver l’élite en fin de saison ! "Je récupère Daisy Lombart mais surtout, nous avons eu la chance d’accueillir six filles talentueuses de Stambruges, se réjouit Dominique Potiez qui coachera le week-end mais laissera la charge des entraînements à son fils Alan. Avec Mathilde Volpato, Cyrielle Colin, Sophie Wuyts, Zoé Hayoit, Naïs Hulin et Assunta Trovato en plus, l’équipe a fière allure. On devrait pouvoir jouer les premiers rôles dans la série mais n’allons pas trop vite en besogne. Les filles doivent d’abord apprendre à jouer ensemble et notre objectif premier sera de prendre un maximum de plaisir."