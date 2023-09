P1: un derby et des promus au programme

Mais à Neufvilles, Stéphane Monnier voit déjà un peu plus loin. "Pays Blanc vient de jouer Gosselies et Tertre. C’est notre programme après notre déplacement de samedi soir. Il faut donc que nous prenions des points à Antoing en effectuant une rencontre très appliquée. La suite sera plus compliquée. Pour le moment, notre bilan est équilibré. Nous ne méritions pas de gagner à Soignies mais on méritait mieux contre Jemappes. Je pense que ma formation sera meilleure dans un mois car la préparation a été trop courte. Mais il est très agréable de travailler avec mon groupe actuel composé de vingt-deux joueurs."

Une victoire à Molenbaix et une défaite sur le fil face à Soignies. Néchin s’adapte assez bien à sa nouvelle division. De retour en déplacement, il tentera de faire aussi bien qu’il y a quinze jours en poussant Jemappes dans ses retranchements. Mais Orazio Russo n’est pas coach à courber l’échine facilement. "Nous n’allons pas adapter notre système de jeu à l’adversaire. Nous savons que celui-ci aime attendre et jouer en contre. Mais ce n’est pas pour cela que nous n’afficherons pas nos velléités offensives. J’ai été très satisfait du comportement des garçons à Neufvilles. Comme quoi, il ne faut pas toujours être beau pour remporter une rencontre. On peut le faire aussi en se montrant fort dans les duels en respectant les consignes à la lettre. Face à Néchin, j’espère être aussi heureux après avoir vu un beau match de football entre deux promus. "

Déforcé mais pas consentant

Molenbaix mange son pain noir en ce début de saison. Le secteur offensif a déjà payé un lourd tribut aux blessures et cela continue ! "On a perdu Cherifi mardi en amical contre Templeuve (6-4). Le mollet est touché. S’ajoute également Rei pour plusieurs semaines, précise Frédéric Debaisieux. Cela devient compliqué même si Plume pourrait réintégrer le noyau ce week-end après un dernier test ce jeudi. Toutes ces blessures n’étaient pas prévues mais nous allons mordre sur notre chique et certainement pas nous présenter en victime consentante face à Péruwelz. Dommage simplement que nous ne disposions pas de toutes nos cartouches pour ce derby."

Péruwelz a démontré qu’il pouvait gagner en étant bousculé pendant une heure. De quoi être blindé avant de se rendre dans l’entité celloise. Qui plus est, Bangala Tofifi, Assazock et Ruggeri sont à nouveau disponibles.