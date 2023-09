N2: Oeudeghien a déjà fait mieux que l'an passé (+une belle affiche pour Tourpes)

En N2, on rentre aussi dans la phase décisive. Samedi, Œudeghien accueillera Grimminge avant de s’y déplacer le lendemain. "On sera au complet, se réjouit Éric Bremeels. On est dans un bon état d’esprit. On a terminé quatrième, à égalité avec notre adversaire. C’est déjà une place de mieux que l’an passé. Notre saison est donc déjà réussie. On aborde donc cette phase finale sans stress. On aimerait gagner ce week-end pour récompenser toutes les personnes qui nous suivent depuis le début du championnat. Puis, si on passe un tour, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout ? Dans tous les cas, ces luttes de haut niveau seront une bonne présentation pour la saison prochaine. Car là, on aura d’autres objectifs". Comprenez jouer la montée avec l’arrivée de Nicolas Dupont.