"Les automatismes vont se créer", assure Sean Dubois le néo-Beloeillois

"Avant cette saison déjà, j’étais en contacts avec Belœil et j’en étais resté au stade des conversations, sans toutefois couper les ponts. J’avais finalement décidé de partir à Tamines mais ça s’est avéré un peu compliqué avec la route. C’est David Cardon qui a assuré le rapprochement avec Belœil. J’ai eu le coach au téléphone un jeudi et le vendredi, j’étais déjà aux entraînements. Tout s’est passé très vite."

C’est donc au cœur du jeu que Sean va tenter d’apporter sa pierre à l’édifice beloeillois. "C’est dans ce rôle de milieu central que j’évolue depuis pas mal d’années. Je vais essayer d’apporter le peu d’expérience que j’ai, mais aussi ma combativité et mon esprit d’équipe. Le coach recherchait des joueurs ayant eu une bonne formation chez les jeunes. Chaque joueur doit à présent donner le maximum pour faire progresser l’équipe."

"J’ai appris beaucoup aux Francs Borains"

Il est vrai que s’il n’a que 20 ans, Sean présente déjà une belle carte de visite. "J’ai débuté à Mons jusqu’à la faillite, rappelle le jeune homme. J’étais alors en U13. J’ai ensuite passé deux ans à Quévy/Mons avant de partir à Zulte-Waregem, où je suis resté trois ans. J’ai transité par Mouscron une année mais c’était la période Covid. Je suis reparti à Mons en D3 et la saison passée, j’étais aux Francs Borains, où j’ai fait quelques apparitions. J’ai beaucoup appris avec ce groupe lors des séances d’entraînement, avec la montée en D1 comme cerise sur le gâteau. On s’entraînait chaque matin et parfois à deux reprises sur la journée, quasi comme des pros. C’était une belle expérience. Ici, je suis prêté une saison à Belœil."

Face à Monceau, Belœil aura à cœur de briller devant ses supporters et d’engranger son ou ses premiers points de la saison.

Le match face au Crossing, même s’il s’est soldé par une défaite chez le tout grand favori de la série, aura déjà apporté quelques enseignements au groupe, qui n’a pas été ridicule du tout.

"Nous étions vraiment très bien dans ce match. Le coach nous avait demandé de respecter plusieurs points et les consignes étaient bien respectées. Nous avons malheureusement pris un bête but juste avant la pause, souligne Sean Dubois. On a su vite réagir à la reprise en égalisant sur penalty et là, nous avons tout de suite encaissé le 2-1 suite à une erreur. Maintenant, il y a du positif à retenir et il ne faut pas oublier que nous avons une toute nouvelle équipe. Basons-nous sur ce premier match de championnat pour retenir les leçons et faire preuve de beaucoup de concentration face à Monceau. Les automatismes vont commencer à se créer."

Sean Dubois espère emmagasiner un maximum de temps de jeu à Belœil et tirera le bilan en fin de saison. Il n’abandonne pas l’idée de pouvoir poursuivre son aventure aux Francs Borains quand il sera de retour de prêt. En attendant, il souhaite aider Belœil à se maintenir dans cette D3.