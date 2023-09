Dottignies fera ses débuts au sein de l’élite, un derby pour Moen

Un étage plus bas, on retrouvera Comines. Et la Jespo espère que sa troisième accession en P2 sera la bonne et qu’elle pourra obtenir son maintien. Lors de la présentation de l’équipe, Thierry Clatot a surtout insisté sur le fait de bien gérer le difficile début de saison. "On va jouer tous les gros d’entrée. Il faudra essayer de grappiller des points." Première étape de ce dur labeur, à Moorsele dimanche (15 h).

En P3A, Ploegsteert a pris de la confiance la semaine dernière en battant Comines en amical (1-2). Reste à voir si ce sera suffisant pour effectuer un bon départ à Merkem (samedi, 19 h). Mathieu Vermeire a clairement affiché ses ambitions, espérant une présence au tour final. Une victoire permettrait de bien lancer la mission.

Enfin, Houthem vit peut-être sa dernière saison avant une probable fusion avec la Jespo. Les Sang et Or espèrent dès lors bien figurer. Auteurs de quelques jolis résultats en préparation, les hommes de Thomas Magry se lanceront à la maison contre Hollebeke. Ce sera dimanche à 15 h.