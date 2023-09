D2 ACFF: Tournai doit régler des détails essentiels

Malory, quelle analyse faites-vous du match contre Rochefort ?

Je trouve qu’on était bien dans la partie. On a suivi les consignes du coach qui nous avait demandé de ne pas nous prendre la tête pour notre premier match en D2 mais simplement de jouer notre football. Il fallait aussi être bien en bloc défensivement et faire mal à l’adversaire quand on en aurait la possibilité. Dans l’ensemble, on a fait preuve de rigueur défensive même si on a payé cash une de nos seules erreurs. Un match nul n’aurait choqué personne.

Si on vous dit que le favori annoncé n’était pas si fort que prévu, vous êtes d’accord ?

Oui même s’il faut quand même préciser que Rochefort nous a mis en difficulté surtout au niveau de l’expérience. Je suis persuadé que cette équipe jouera les premiers rôles avec Mons et qu’elle va monter en puissance au fil des matchs. On les a pris au bon moment, c’est encore plus rageant de se dire qu’on a loupé la quête d’une unité face à ce genre d’armada.

Si on vous dit que Tournai l’a joué très voire trop prudent ?

On a changé de sysytème en deuxième période et il y a eu un mieux offensivement avec davantage de danger créé et plus d’occasions. Ce qui vous fait parler de prudence, c’est sans doute dû au fait que l’objectif premier était de bien défendre. On a respecté nos adversaires mais pas trop. On n’a tout simplement pas eu le facteur chance qui nous aurait permis de passer au-dessus car on a clairement joué pour gagner.

Ce revers vous oblige à faire un résultat ce soir à Jette battu aussi en ouverture: bonjour la pression ?

Non parce qu’on en est qu’au début de championnat. Les équipes sont encore en phase de rodage. On doit seulement refaire la même prestation que mercredi sans se dire que ce sera facile vu la défaite de Jette. Je me souviens aussi que l’herbe est souvent assez haute, c’est un paramètre dont il faudra tenir compte. La physionomie du match sera différente puisqu’on a laissé jouer Rochefort ce qui ne sera pas forcément le cas ici.

Mercredi, on a vu les différences entre D3 et D2: on attend l’erreur adverse, on en profite et on contrôle. Correct ?

Oui mais le style de jeu n’est quand même pas très différent de celui de la D3. Ce qui change, c’est la rigueur défensive et le fait que les rencontres se jouent sur de petits détails. Alors qu’en D3 on savait corriger une erreur, ce n’est plus le cas ici, on est directement puni.

C’est aussi un jeu beaucoup plus réfléchi…

Encore une fois, c’est dû au style de Rochefort qui aime bien imprimer un faux rythme et procéder par de nombreuses courses avec un jeu en déviations. Le match sera totalement différent ce soir, l’intensité sera plus importante parce que les deux équipes vont devoir faire le jeu.

Sans compter l’obligation d’être réaliste: vous vous en voulez sur votre grosse occasion en début de seconde période ?

Pour le même prix, le ballon passe entre les jambes du gardien. Il est sorti très vite et était bien sur ses appuis. J’aurais difficilement pu faire mieux. Malgré tout, on se doit d’être plus tueurs devant le but parce qu’on n’aura pas trente-six occasions à chaque match.

Le premier match vous a-t-il rassuré sur les qualités de l’équipe ? Peut-elle se maintenir sans trop de mal ?

Il est beaucoup trop tôt pour savoir si on pourra se maintenir. On a sorti une bonne prestation, il faut continuer à évoluer en envisageant un match à la fois et en prenant tout ce qu’on peut. Le reste viendra naturellement.

À quel poste allez-vous évoluer cette saison ?

À part contre l’Olympic de Charleroi, Luigi Nasca m’a aligné en préparation devant avec Mohamed Sylla. C’est un rôle qui me plaît même si je ne suis pas un attaquant de formation. On se trouve de mieux en mieux Momo et moi, on en a eu l’illustration sur quelques phases mercredi même si sur l’une d’elles, il ne m’a pas entendu lui dire de laisser la balle parce que j’étais mieux placé pour la reprendre mais ça va venir. Encore un peu de patience…