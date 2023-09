D2 ACFF| Ali Sonko n’a pas loupé ses débuts à Acren qui retrouve deux anciens

Ali, quel début pour vous et pour l’équipe avec ce beau succès contre Warnant, ponctuée par votre doublé.

On a joué un match d’hommes face à une très belle équipe. On n’oublie pas que c’était le champion en titre face à nous. On était en confiance après notre bonne sortie contre la N1 de Tessenderlo. On savait qu’on était capable de sortir à nouveau une telle performance. Cela nous a motivés.

Par contre, vous vous faites une petite frayeur avec ce but pris dès l’entame.

Sur le coup, on se dit: "Aie, on est parti pour en prendre combien…" Mais on a tous bien réagi. J’ai tout de suite encouragé mes coéquipiers car on était en tout début de partie. Dix minutes plus tard, on parvient à égaliser. On a réalisé une fin de première mi-temps correcte. Puis, on se fait à nouveau peur en début de 2e. Lucas (Alexandre) nous sauve avec une belle parade. Warnant a mis un peu plus de rythme. On a été surpris mais on a fait le gros dos. Ils ont gaspillé de l’énergie et on a réussi à leur faire mal avec le 2-1.

Un but inscrit par vous sur penalty. Avant de plier la rencontre.

je ne suis pas le genre d’attaquant à attendre la balle dans le rectangle. J’aime participer au jeu et aux combinaisons. Un peu comme Benzema. Toutes proportions gardées, on me dit souvent que j’ai le même style. Mais avant le match, Denis Dehaene m’a titillé en disant que je n’étais pas qu’un joueur mais aussi un buteur. J’ai su me montrer efficace sur ce match. Tant mieux.

On voit déjà que vous formez un beau duo avec Mathéo Vroman.

Les débuts sont prometteurs. On espère que cela va continuer. En marquant d’entrée, on sait qu’on sera attendu par nos adversaires. Mais on veut remplir notre rôle. Avec Mathéo, on est assez complémentaire. J’aime me déplacer alors que lui reste plus haut. Il a un gros volume de jeu et un bel avenir. Je n’ai pas à lui apprendre comment marquer. Par contre, je le conseille beaucoup sur le plan mental. Il se montre parfois un peu impatient. Mais un neuf, cela doit garder son calme. C’est souvent un rôle frustrant car on touche peu de ballons. Mais je lui répète sans cesse de ne pas paniquer. Que le bon ballon va arriver et qu’il faudra se montrer efficace sur celui-là.

Ce qui a frappé contre Warnant, c’est cette capacité à ne pas paniquer après l’ouverture du score.

Je pense que Warnant a été surpris par notre qualité de jeu. Notre adversaire ne s’attendait peut-être pas à autant de maîtrise balle au pied. Notre milieu a été exceptionnel avec Hammond et Barry et aussi le jeu entre les lignes de Garcia Dominguez. Notre défense a été solde alors qu’il manquait Yondjouen. On a toujours gardé nos principes. On n’a pas dégagé le ballon devant pour forcer. On a fait tourner et cela a bien fonctionné.

Certains l’ignorent peut-être. Mais c’est un retour pour vous à Acren.

Cela me fait plaisir de revenir. Cela aurait déjà pu se faire par le passé. Mais cela ne s’était pas arrangé avec mon travail et ma famille. Si je suis là aujourd’hui, c’est avant tout pour Denis Dehaene. C’est une bonne personne. Je lui devais de revenir car il n’avait pas apprécié la façon dont j’étais parti à Ath à l’époque. J’étais jeune, je jouais en promotion avec les Camomilles. On me proposait de monter en séries nationales. C’était logique pour moi d’accepter. Mais c’est du passé. Je suis ici comme à la maison. Je connais déjà Farid Mousin que j’ai eu à Ath, Julien St-Pol aussi…

Quelles seront vos ambitions pour la saison à venir ?

Si on joue au foot, c’est toujours pour essayer d’atteindre le plus haut niveau possible. C’est comme cela qu’on progresse. Si on peut monter, on ne se gênera pas. Mais on ne doit pas brûler les étapes. On n’a pas le budget de certains autres. Assurons donc rapidement notre maintien. Puis on verra. Le groupe a de la qualité pour aller haut. Pourquoi pas un top 5 ?