Un relais de six heures au profit de l’enfance démunie

Si les inscriptions sont clôturées depuis quelques jours, il est toujours possible de venir encourager les sportifs qui vont se dépasser pour la bonne cause. Après la lutte contre le cancer et le paiement de l’inscription d’Eloi aux 20 km de Bruxelles, les bénéfices de l’événement seront reversés au profit des enfants démunis de la commune. "Nous voulons leur offrir un cadeau pour les fêtes de fin d’année".

Le rendez-vous se veut également festif. En plus du bar et de la petite restauration, il sera possible de profiter des jeux de bois et d’un château gonflable. Ensuite, la musique prendra ses droits avec le concert d’Alexis Passon sur le coup de 19 h. L’accordéoniste est accompagné de son frère, Lucas, au chant et aux percussions. L’ambiance guinguette se poursuivra tant qu’il y aura du monde.