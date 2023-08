R1 messieurs : l’ASTE Kain A pourra finalement aligner Corbanie

Et comme elle n’était pas à ça près, la fédération a également annulé les forfaits infligés à l’ASTE Kain A en coupe AWBB, ce qui lui permet de passer au tour suivant au détriment de Huy et Ninane, avec une seule victoire en trois sorties mais un meilleur average ! D’abord battus à Huy (P1) puis encore à Mazy-Spy, qui termine en tête du groupe O avec un sans-faute, les Kainois avaient clôturé la première phase samedi sur une bonne note en battant Ninane. Derrière Mazy, les trois autres finissent donc quand même ex aequo, mais ce sont bien nos protégés qui terminent deuxièmes de leur poule. Un foutoir pas possible dont on ne se plaindra assurément pas puisque le grand Tim Corbanie sera dès lors aligné dès ce soir face à Loyers ! "Il semblerait que d’autres équipes, et donc d’autres joueurs au même statut que Tim, étaient également concernées. Et après réflexion, nos instances ont donc fait machine arrière comme si de rien n’était pour revenir à l’ancien règlement qui permet cette exception pour les joueurs de 15 ans disposant du statut élite", nous expliquait hier O’Brian Van Dam. On imagine la tête des adversaires qui pensaient avoir fait le plus dur sur le parquet mais se retrouvent le bec dans l’eau ! Une polémique dont on se serait volontiers passé mais qui fait les affaires de Mathieu Bocquet. On a déjà hâte de voir le résultat demain au Vert Lion à l’occasion de la venue de Loyers.