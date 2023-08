P3A: pas question de s'emballer à Escanaffles!

Dans cette optique, le coach cellois redoute le match de ce week-end-ci contre Bléharies, une équipe qui peut compter sur un Antonin Marghem en forme avec déjà ses cinq buts inscrits. "On devra faire preuve de concentration et mettre les consignes en application. Même si je préfère qu’on ne fasse pas trop attention à nous et qu’on nous laisse travailler dans l’ombre, on a quand même des raisons de se réjouir. Le groupe était encore fortement réduit ces dernières semaines et je récupérerai Tola, Rowie et Vandevelde ce dimanche pour bénéficier d’un peu plus de concurrence. Si tout va bien, on affichera notre vrai visage d’ici un mois. Pour l’heure, on préfère ne pas s’emballer car on a conscience que notre bilan comptable est plutôt flatteur."

Pénalité pour l’Union ?

Après le derby tournaisien perdu au Varenne, l’Union espère déjà se reprendre dimanche à l’occasion du déplacement à Béclers. Si les joueurs de Philippe Breyne n’ont pas débloqué le compteur, Jean-Marie Sainthuile espère une réaction de son groupe. "Certains garçons ont peut-être cru qu’il suffirait de paraître pour s’imposer à Tournai B après la balle victoire à Velaines. Or, on n’a strictement rien pu revendiquer contre des Sang et Or qui ont amplement mérité les trois points. Dimanche, j’espère pouvoir profiter d’un noyau qui récupère progressivement ses blessés pour faire tourner l’effectif en sachant qu’il n’est jamais facile de s’imposer à Béclers."

Avec trois points sur six, le bilan de l’Union est plutôt positif, mais le club a appris que Velaines avait posé réclamation après le match perdu de la première journée. "L’un de mes joueurs n’avait pas sa carte d’identité. Ses parents ont envoyé une copie et l’arbitre a accepté de le laisser jouer. Je ne vois pas pour quelle raison on devrait être sanctionné… Quoi qu’il arrive désormais, on ne va pas s’en faire. Le championnat est encore long, mon groupe travaille bien. Contrairement à ce que j’aurais pu redouter, je vois que la mayonnaise prend bien. On espère en récolter les fruits vite et bientôt aller chercher d’autres victoires", conclut le coach vallois.