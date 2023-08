P2B: L'Essor Templeuve a tout en main pour retrouver la P1

Les trouble-fête

Derrière nos trois principales chances d’aller gonfler les rangs de la Wallonie picarde en P1, on pointera volontiers Dottignies et Ellignies parmi les trouble-fête. Quoique la JS semble actuellement loin du compte si l’on s’en tient à la débâcle vécue en coupe face au voisin herseautois. "Nous n’étions pas du tout prêts, alors que la Frat alignait déjà de sérieuses individualités. Je comptais pas mal d’absents et le but était de faire jouer tout le monde pour préparer les campagnes P2 et P3. Notre objectif n’en reste pas moins le Top 5", note Damien Schiavone. Pareil pour le Soleil Levant de Thibaud Peridaens, qui a de son côté prouvé qu’il était déjà disposé à en découdre en se qualifiant pour les huitièmes de la coupe. "Une belle performance, qui plus est face à Blaton, mon ex-équipe. Cela nous donne envie d’également jouer le sub-top", confie le nouveau coach ellignien.

Et les jeunes !

Enfin, et sans sous-estimer le moins du monde leurs qualités, Kain C et Maffle B tâcheront avant toute chose de se sauver, leurs objectifs étant diamétralement opposés. Tant Fawzi Spiridon que Julien Matthys ont effectivement pour but de faire progresser leurs jeunes afin d’alimenter dans le futur leurs équipes fanions respectives. "Maintien et intégration des jeunes seront, il est vrai, les maîtres mots de notre côté", sourit Fawzi Spiridon, que l’on retrouve à la tête de cette équipe. "Faire évoluer nos U21 et U18 dans un championnat comme celui-ci est notre seule préoccupation. En y conservant notre place évidemment", confirme Julien.