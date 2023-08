Messieurs, un point sur quatre pour les deux équipes, ça vous inspire quelle réflexion ?

Johan Devos: On savait que notre programme de début de saison serait corsé, c’est bien le cas, même si on aurait pu prendre les trois points tant face à Obigies qu’à Anvaing. Notre naïveté offensive nous en a empêchés mais je ne désespère pas d’enlever rapidement notre premier succès. À part le trio de tête, tout le monde a un départ compliqué. De notre côté, il va falloir élever notre niveau pour recoller au bon peloton.

Matthew Verhaeren: Absolument rien si ce n’est que l’on s’est heurté à une belle équipe de Wiers, même si on perd clairement deux points vu le déroulement de la rencontre alors que Mouscron nous était supérieur. On fera le bilan dans quelques semaines mais beaucoup d’équipes se cherchent, il nous reste du boulot mais on le savait en débutant avant les nationales.

Que retenez-vous de cette première quinzaine, que ce soit positivement ou dans les aspects à améliorer ?

Johan: J’ai davantage de profondeur de noyau que l’année dernière, c’est un gros point positif et l’arrivée de Babacar Touré de Givry – un milieu de terrain défensif ! – va m’être très utile. Je retiens aussi notre bonne tenue défensive dimanche chez une grosse armada de la série. Même si on dit qu’on a joué à neuf derrière, on a eu les occasions pour réaliser le hold-up. Côté négatif, l’efficacité devant le but. Le goal-average est négatif alors que l’on s’est créé de grosses possibilités. On manque de bouteille devant. Il faut dire aussi que nos attaquants se sont heurtés à deux excellents gardiens et ce sera encore le cas ce week-end.

Matthew: L’ambiance, l’état d’esprit et le fond de jeu loué d’ailleurs par les adversaires. Là où on se doit de s’améliorer, ce sera dans la concrétisation. Et c’est dans la lignée de notre préparation: personne ne nous a été supérieur dans le jeu ; nos opposants se sont juste montrés plus adroits.

Ce premier véritable derby de la saison vient-il trop tôt vu les circonstances ?

Johan: Pas spécialement ! Anvaing en était déjà un petit. Maintenant, on verra sur le coup de 16 h 45… Il faut jouer tout le monde et personne n’est faible. Enghien est encore un gros client plus expérimenté que nous.

Matthew: Je suis content d’aller à Isières maintenant car, en hiver, c’est beaucoup plus compliqué ! Ce genre de match est toujours agréable à jouer. Quant à l’étiquette de derby, ça fera quelque chose à Momo Démé qui a joué là-bas. Pour les autres…

L’une des deux équipes possèdera-t-elle un avantage clair au coup d’envoi dimanche ?

Johan: Je ne crois pas. C’est la forme et la réussite du jour qui feront la différence.

Matthew: Un léger pour les Isiérois qui jouent à domicile. J’attends de certains une revanche même si on n’est pas encore prêts je le répète. Je devrai aussi faire face à des absences entre autres pour des vacances.

La saison vient de commencer mais on a déjà noté des scores fleuves étonnants. Peut-on tirer l’une ou l’autre conclusion sur la suite des opérations ?

Johan: Certaines équipes ne sont pas encore prêtes. Luingne et Mouscron devraient être un cran au-dessus mais derrière, ça va batailler !

Matthew: Pour un coach et un groupe, ce n’est jamais évident de prendre une claque mais Ere s’est repris alors que Herseaux a été surpris à domicile. C’est l’équipe la plus constante qui émergera en fin de saison, mais les surprises seront encore nombreuses !