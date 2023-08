P1 féminine : vers un duel entre Louves et Hurlues ?

Au sein de l’élite provinciale, chacun aspire à vivre une saison plus chargée que la précédente. Pour rappel, deux équipes avaient rapidement rendu les armes, de sorte que tout s’était résumé à une bataille à dix, réduisant le championnat à dix-huit journées. Lutte que le Pays Vert avait remportée au terme d’un test-match face à la RAAL. Du suspense jusqu’au bout qui avait permis aux Athoises de composter leur billet pour la division interprovinciale.

Herseaux en outsider ?

Le Pays Vert qui monte, Soignies et Momignies qui descendent de par leur position de mal classés, plus le besoin de repeupler la série suite aux forfaits du début de la saison précédente, la P1 a fameusement changé pendant l’intersaison. Cinq équipes sont arrivées afin de tenir compagnie La Louvière, Mouscron, Hensies, Herseaux, Gosselies, Manage et Morlanwelz.

Qui sont les nouveaux ? Les champions des trois séries de P2: Baudour, Monceau et la REAL. Ainsi qu’Écaussinnes, montant supplémentaire ! Le dernier larron est Havinnes après son année noire en N2. Mais ceux-ci auront-ils voix au chapitre dans le haut de tableau ? Peut-être pas pour les deux ou trois premiers rôles mais il y aura sans doute de la place derrière les favoris annoncés que sont La Louvière et le Stade Mouscronnois, avec un outsider qu’est Herseaux. Ce dernier lancera sa saison à Baudour samedi à 15 h. Même horaire pour Havinnes qui accueillera Morlanwelz et Monceau qui ira à Hensies ! À 19 h, gros match d’entrée pour le promu acrenois qui doit se mesurer aux Hurlues ! Et le lendemain, les deux derniers matches: Manage-La Louvière et Gosselies-Écaussinnes !

Déjà un forfait général!

En P2, on n’est pas bien loin de la révolution. En fin de saison dernière, la valse des forfaits avait contraint chaque équipe à ne jouer qu’à douze reprises ! Douze – jusqu’au récent forfait général acté par Espanola –, c’est maintenant le nombre d’équipes qui composent la série A, celle où on retrouve nos quatre équipes Wapi. La REAL partie en P1, Wez-Guignies, Biévène, Templeuve et le Pays Vert B constituent le contingent régional.

Pour Wez, le lancement de la saison attendra une semaine puisqu’il devait recevoir Espanola. Pour les autres, ça commencera par un déplacement dimanche à 11 h: Templeuve prestera à Estinnes, Biévène à Lens et le Pays Vert à Hyon ! La Louvière B-Soignies et Anderlues-Chapelle sont les autres matches au menu.

En P3A, on en sera déjà à la troisième journée lors de ce week-end. Les quatre équipes au sans-faute partiront favorites dans leur nouvel affrontement. Mouscron B accueille Néchin, Velaines a droit au derby cellois face à Escanaffles, Cuesmes va au Risquons-Tout et la REAL B se rend à Hornu. Coup d’envoi samedi à 15 h ! Le même jour mais à 17 h, Enghien sera l’hôte de Quévy-Genly. Une heure plus tard, Obigies cherchera sa seconde victoire lors du déplacement à Écaussinnes B.

Foot4Girls à Anvaing

Notez aussi que l’AC Anvaing se lancera dans le Foot4Girls, l’activité destinée aux jeunes filles de 5 à 11 ans pour la découverte du football. Gratuites, les séances seront dispensées par Nathan Hennebicq le mardi, à partir du 18 septembre, de 17 h 45 à 19 au terrain de la Drève du Château. Une réunion d’information se tiendra le mercredi 6 à 18h à la buvette de l’AC. "Le club est motivé avec le Foot4Girls, ce qui permettra de construire une future équipe fanion avec des bases solides et de disposer d’un bon vivier de jeunes", nous explique Fédéric Desonniaux.