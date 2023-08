Ouali à Mouscron, Hakimi à Tournai

Il y a eu Yakassongo et Kocur, puis Huyghebert et maintenant, en toute fin de mercato, on a Ouali: le Stade Mouscronnois se donne définitivement les moyens de réussir dans sa nouvelle division de P2A ! On connaît les envies d’un comité qui ne souhaite pas faire de vieux os dans l’antichambre de l’élite provinciale. Le club hurlu a dès lors rapatrié Idir Ouali, véritable feu follet offensif ayant évolué à l’Excelsior de 2006 à 2010. Depuis, il a joué au Mans en France et à Dresde en Allemagne, avant un retour en Belgique, à Courtrai et d’autres expériences à l’étranger, à Hatayspor en Turquie et à Chypre. Il débarque au Futuro en provenance de l’Olympic Charleroi, en N1.