N3A: les Frasnois pris dans un étau leuzois

Un derby synonyme de plongeon dans le grand bain pour Leuze !

Fut. Leuze – Frasnes (ven. 21 h 30)

D’entrée de jeu, un derby se jouera ce vendredi entre le Futsal Leuze, un novice, et Frasnes, un habitué, même s’il a connu, il y a deux ans, une saison sans futsal. Son retour à la compétition a été une réussite ! Peu de monde aurait misé une pièce sur les protégés du président Karim Dekeyzer et pourtant, avec du travail, les Olympiens ont surpris leurs adversaires en terminant sur le podium. "C’était inespéré d’accomplir une aussi belle saison lors de cette année de reconstruction. C’était au-delà de nos espérances. En peu de temps, on a stabilisé le club ! On n’a pas changé grand-chose, on espère faire aussi bien", dit-il avec son flegme habituel.

On repart sur les mêmes bases, avec Gaby Ouanane et Jonathan Delvaux aux commandes d’une équipe qui est restée inchangée. "À part un joueur, on a gardé le même groupe avec toujours autant de footeux, sourit Gaby. Contrairement à la saison passée, les joueurs sont habitués au système de jeu mis en place, et heureusement car la préparation estivale n’a pas été idéale avec leurs entraînements de foot. Mais bon, c’est ainsi et je me dis que tout rentrera dans l’ordre une fois que le championnat va débuter. Physiquement, ils sont prêts en tout cas."

Par contre, le coach s’attend à plus de difficultés face à des adversaires qui seront plus méfiants. "L’an passé, on ne nous attendait pas car on repartait un peu dans l’inconnu avec une toute nouvelle équipe. Par contre, ici, ce sera différent car on sera attendu partout, ce qui change tout. On devra assumer un statut différent, nos adversaires se méfieront de nous. Il faut donc rester les pieds sur terre et attendre quelques matches pour voir réellement où on peut se situer cette saison", conclut le coach frasnois.

De son côté, Futsal Leuze se présente comme l’invité surprise de ce début de saison. Inconnu au bataillon ou presque ! L’équipe naissante évoluera dès lors en N3 en compagnie du proche voisin du Bon-Air et de Frasnes qu’il accueille donc ce vendredi. Toujours en chantier, l’équipe sera dirigée par Philippe Deneubourg et Pino Manca. "Le matricule existait déjà avec une formation féminine et des jeunes qui se produisaient dans le championnat de l’ACF. Par facilité, on a gardé le nom du club pour lancer notre équipe à l’Union belge. Pino nous rejoint avec quelques joueurs plus expérimentés en provenance du Daring de Péruwelz. On aura ainsi un bon mixte entre jeunes et plus anciens."

Un pari osé pour une équipe encore en rodage. "Le noyau se forme peu à peu avec une douzaine de joueurs pour le moment. On ne se fixe pas vraiment d’objectif sportif. L’essentiel pour nous est d’apprendre de progresser. On est conscient que le niveau national est exigeant mais on voulait vraiment faire le grand saut pour faire grandir notre club."

Le baptême du feu aura lieu à la salle Saint-Pierre de Leuze face au voisin frasnois. Un chaud derby pour lancer les hostilités qu’on ne manquera pas de suivre avec attention. À noter que l’équipe féminine du Futsal Leuze évolue au sein de l’élite du futsal belge dans un championnat qui rassemble les huit meilleures formations féminines du pays, dont Anderlecht, Charleroi ou encore la Squadra Mouscron.

Le Top 5 en ligne de mire pour un Bon Air qui s’est bien renforcé

BA Leuze – Fun And. (ven. 20 h 30)

La saison passée, Bon Air Leuze avait réalisé un joli parcours lors de la première partie de saison avant de connaître une période plus difficile à la reprise hivernale. L’équipe s’était étiolée à cause des blessures à répétition. Fort de ce constat, le président Joshua La Placa a étoffé le noyau, histoire de ne plus connaître pareille désillusion. Le coach Olivier Lefebvre sera épaulé par Frédéric à la tête d’une équipe qui paraît mieux armée. "On désire repartir sur la bonne dynamique du début de saison dernière avec de bons résultats à la clé. Le staff a été renforcé pour aider Olivier dans son travail de coach. L’équipe a subi quelques modifications avec l’arrivée de nouveaux joueurs qui devraient nous permettre de tenir toute la saison ."

Parmi ces arrivées, on trouve des éléments en provenance de la Squadra: "On accueille trois jeunes joueurs ainsi que notre nouveau gardien Messaoud Sakri. En échange, on a cédé quatre joueuses de notre équipe féminine qui joueront à la Squadra. C’est un bon compromis que j’ai eu avec Adriano Greco. Et on a de nouveaux éléments d’expérience comme Catteau, Vanleynseele, Mertens. En sachant qu’on a su garder l’ensemble de l’ossature de l’an passé, je crois qu’on est paré."

Pour les points forts: "On a su garder la même base en y amenant de nouveaux joueurs qui ne manquent pas de qualité. Il y aura un bon mélange entre des joueurs d’expérience et les jeunes qui ont reçu une formation de futsal spécifique." Pour le négatif: "On aurait aimé une meilleure préparation estivale mais ça n’a pas toujours été évident. On récupère seulement tout le monde depuis quelques jours."