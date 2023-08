Au-dessus du lot dans leur série de troisième nationale lors de la saison dernière, les Brunehaltois ont souffert lors de play-off juste interminables avant d’être finalement récompensés de leur superbe campagne.

De retour sur le parquet, les joueurs d’Aurélien Despretz, l’acolyte de Fred Duponcheele, vont à présent évoluer à l’échelon supérieur, là où le niveau risque d’être un cran au-dessus. En N2, le club va devoir grandir encore un peu plus en alignant chaque vendredi soir deux équipes, à la maison comme à l’extérieur. "Avant chaque rencontre de notre équipe première, nos U21 joueront effectivement leur match de championnat. Cela demande évidemment plus d’organisation, notamment au niveau des déplacements. Mais bon, c’est obligatoire à partir de la N2 et on dispose d’une bonne équipe compétitive de U21 dirigée par Christophe Fraga qui connaît déjà bien le groupe."

Des renforts de la Squadra

Au niveau des arrivées, des joueurs de la Squadra Mouscron sont venus rejoindre Maximilien Greco déjà présent au club depuis janvier dernier. "Maximilien a joué le deuxième tour avec nous la saison dernière et on se réjouit d’accueillir Six, Zireg et Vanassche de la Squadra ainsi que deux joueurs en provenance de Lille. Avec ces nouveaux éléments, le noyau a été élargi. C’était nécessaire de bien se renforcer. On s’est rendu compte pendant les play-off qu’il nous manquait quelque chose pour rivaliser avec les autres équipes de N2."

Brunehaut semble donc assez armé pour entamer cette nouvelle saison en toute sérénité. À noter qu’ils seront de retour au Brunehall, la salle d’Estaimpuis où ils évoluaient l’année dernière n’étant pas conforme à leur nouvelle division. "On revient à Brunehaut, le hall d’Estaimpuis n’étant pas homologué pour la N2. On jouera ainsi nos matches à domicile le vendredi à 22 h, avec, en lever de rideau, la rencontre des U21." Le premier rendez-vous ce vendredi face à Charleroi.