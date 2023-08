N1: un nouveau cycle à la Squadra Mouscron

Sportivement, l’entraîneur de l’équipe hurlue Nicolas Greco et son staff technique se devaient de réagir pour éviter de revivre avec le spectre de la descente, comme cela a été le cas toute la saison dernière ! "Cette année, on devait apporter du changement car on arrivait à la fin d’un cycle dans le chef de certains joueurs qui ont rendu énormément de services. Il a fallu prendre des décisions, même si ce n’est pas évident. On a dû faire des choix qui ont souvent été des choix de la raison et pas des choix du cœur."

De l’expérience dans les buts avec Morant et Jukic

Pour pallier les départs de certains cadres, le club a enrôlé dans en premier temps deux gardiens d’expérience qu’on ne présente quasi plus: David Morant, l’emblématique gardien belge, ainsi que Ivo Jukic, l’international croate qui intégrera également le staff. "Il y aura de la concurrence saine entre les deux gardiens qui ont la même vision du futsal. Ivo apportera en plus ses conseils sur le travail défensif car la saison dernière, on avait pris beaucoup trop de buts à mon goût. On a également renforcé l’équipe par des joueurs d’expérience et d’autres qui reviennent au club après s’en être allés goûter à d’autres championnats. Notre objectif va d’abord être de se maintenir au plus vite comme chaque année et j’espère que cette fois-ci, on vivra une saison plus tranquille", raconte un coach qui remercie dans le même temps le service des Sports de la ville de Mouscron qui soutient le club via, notamment, une aide logistique importante.

Des automatismes trouvés pour la venue d’Anvers ?

Pour les points forts de l’effectif qui entame sa saison à domicile ce vendredi soir face à du lourd puisqu’il s’agit d’Anvers, le coach se réjouit de retrouver un bon équilibre entre jeunes et anciens. Il tient aussi à souligner la qualité technique individuelle de certains renforts. En ce qui concerne les choses à améliorer: "Il reste du pain sur la planche pour trouver les bons automatismes avec ce nouveau noyau."