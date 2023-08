Matthieu Delbauf est passé proche du drame à Genk

"Je suis un miraculé"

Lancé dans le peloton pour la première manche, le pilote a dû frotter avec ses concurrents, ce qui augmente le risque de collision. Et malheureusement pour lui, cela s’est vérifié. "Dans la première manche, j’ai été victime d’un gros accident avec un autre pilote. Je suis sorti de piste à grande vitesse. Je me suis envolé, retourné et le kart m’est retombé dessus. Heureusement, j’ai pu m’en sortir mais on est passé proche de la catastrophe. Je suis un miraculé. J’ai toutefois dû passer par la case ambulance car j’avais des troubles de la vision car le kart de mon coéquipier m’avait frappé au niveau de la nuque. Heureusement, cela s’est estompé après quelques minutes".

Malgré ce grave avertissement, Matthieu fut pris par l’adrénaline et décida de continuer la course. "Mes mécaniciens ont effectué un gros boulot pour remettre le châssis en place. Ce fut très juste niveau timing. Je suis parti dernier de la deuxième manche et j’ai malheureusement été contraint à l’abandon car on a oublié de bien resserrer un ponton. Il s’est détaché après quelques tours. Cela arrive…"

Notre régional partait alors 29e sur 31 lors de la finale. "Malgré la fatigue physique et le contrecoup de mon accident j’ai essayé de faire le spectacle. J’ai su remonter de quatorze positions". Avec ce résultat, Matthieu Delbauf a certainement perdu toutes chances de tripler son titre. Mais c’est là quelque chose de bien futile quand on est passé si proche de la mort. "J’ai bien dégusté la nuit qui a suivi la course. Toutefois, je suis retourné chez le médecin depuis et je ne souffre d’aucune sérieuse séquelle. Il faut croire que ce n’était pas notre week-end parce que ma sœur a eu un accident de la circulation le lendemain. Heureusement, il y a une bonne étoile au-dessus de notre famille".

Aussi victime des accrochages

Diego Van de Kerchove avait, lui, droit à double ration de la piste de Genk. S’il avait décroché la finale A en juillet, ce fut plus compliqué cette fois pour l’adolescent. Il terminait 24e chrono de son groupe mais à seulement 6 dixièmes de la pôle. "La première manche fut bonne. De la 26e place, je parviens à remonter 12e. J’étais content de moi. Le lendemain, au terme de belles bagarres, je termine 16e. La 3e manche se passait sous la pluie. Je démarre bien avant d’avoir un accrochage avec un concurrent. Après un tête-à-queue, je suis revenu sur la piste en marche arrière avant d’être percuté de plein fouet par un autre pilote. J’étais groggy mais j’ai pu sortir de mon véhicule. Finalement, la manche sera arrêtée. Avant la 4e manche, on a eu un gros travail à réaliser pour remettre le kart d’aplomb. Mais on n’a pas eu le temps de changer la colonne de direction. mon kart tire un peu à droite et je ne finis que 19e. Lors de la dernière manche, je suis encore bousculé dans tous les sens et je ne termine que 24e". En finale B, le Kainois sera victime d’un autre accident et contraint à l’abandon. Un week-end à oublier.

Pour sa nouvelle participation à une manche européenne, notre régional retournait dans le Limbourg. Quatorzième des chronos, il connaîtra des manches difficiles à cause de différents accrochages. Il qualifiera même l’une des courses de "véritable boucherie. Alors que j’étais remonté 11e, je suis pris dans un accrochage qui me fait perdre 14 places. Après, cela a continué à pousser de partout. Je ne pourrais malheureusement pas à me qualifier pour la finale A". Déçu, il terminera 10e de la finale B. "J’espère faire mieux lors de la dernière course de mon championnat".