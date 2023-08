La JSE Enghien veut franchir un cap en P1

Le nouveau coach explique que c’est d’abord le projet qui l’a convaincu. "Après 8 ans au Canter Schaerbeek, la lassitude est arrivée lors de ma dernière saison, bien que je sois parti en bons termes. J’ai pris du recul et Enghien savait que j’étais libre. J’ai rencontré le président via Régis Vermeiren, qui travaillait avec les jeunes à Schaerbeek. J’ai été contacté et le projet de ce club sain, convivial et bien organisé m’a plu."

L’effectif bénéficie de l’apport des recrues que Guy Despretz a emportées dans ses valises en quittant Schaerbeek: Margaux Boland, Annunziata Urso et Maurane Vanmontagu. Le coach estime que ces transferts étaient motivés par des volontés tactiques. "Le groupe avait besoin d’expérience. On s’est aussi renforcé en taille dans la raquette et pour les tirs. Nous avons deux joueuses plus mobiles en poste 4 et une vraie meneuse." Les capacités de prester en équipe ont été freinées par le manque de disponibilité durant la préparation. "Le jeu est encore brouillon car je n’ai pas encore pu avoir tout le monde à cause de la période d’examens des plus jeunes. Je veux mettre en place du jeu-spectacle pour que le supporter qui se déplace voie un vrai combat physique, mental et tactique. Je visionne beaucoup de parties pour gagner ces combats en m’adaptant aux forces adverses."

Pour se hisser dans le Top 5, Enghien devra faire preuve de plus de régularité. Le mentor local a à cœur de la travailler. "Nous avons des points forts en intérieur ou sur les ailes mais nous devons les instaurer dans la durée. La régularité est le point à travailler en priorité." La lutte face à des équipes construites pour monter en régionale ne sera pas de tout repos. Guy Despretz mesure le labeur qui se dresse devant son équipe pour atteindre le niveau de la concurrence. "Nous ferons le maximum pour grimper le plus haut possible tout en préparant l’avenir. Nous avons notre place derrière les quelques grosses cylindrées. Je sais que des équipes comme Péronnes, Kain, le Spirou Ladies ou même Pont-de-Loup, que nous avons affronté récemment, sont de gros candidats." Enghien souhaite monter en régionale d’ici 2025. Reste à savoir si le noyau actuel est en mesure de se rapprocher de cet objectif dès cette saison.