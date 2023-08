Pour le maintien, la montée ou les titres, c'est parti pour les tours finaux!

Promotion: quel visage pour Tourpes ?

Impressionnants durant le premier tour, les jeunes Tourpiers ont pédalé dans la semoule ces dernières semaines. Au point de devoir attendre le dernier week-end pour être sacrés. La phase finale du championnat national sera donc aussi un saut dans l’inconnue pour les Bleus. "Au vu de la distance, nous ne connaissons rien de Saint-Servais, explique Francy Maes. En revanche, nous connaissons mieux Montignies et sa très belle équipe. Je pense notamment à Teddy Poroli et Corentin Faignart, qui ont tous deux évolué en Nationales. Les Rouges seront favoris." Pour pouvoir prétendre au titre national, Tourpes devra montrer un autre visage que celui affiché dernièrement. "Nos jeunes sont impulsifs. Parfois trop. Dans ce genre de mini-championnat avec des luttes en sept jeux, vous devez être capables de tourner le bouton assez vite si cela tourne mal. Il faut pouvoir oublier ce que l’on a mal fait, pour repartir de zéro le lendemain. Seb Pottiez évoluera avec les jeunes et leur apportera son expérience." Et même si le titre ne devait pas être au bout, le secrétaire rappelle que la saison est déjà réussie.

Régionale 2: deux gros morceaux pour Celles !

Avant de pouvoir jouer le titre national, les Cellois devront d’abord émerger d’une poule dans laquelle ils retrouvent Montignies et Mont-Gauthier. "Deux belles équipes, confirme Yves Willaert. Montignies peut compter sur les frères Janssens, qui ont connu la N3, tandis que les Bleus comptent des Cadets qui sont en pleine ascension. Autant dire qu’il ne sera pas aisé de sortir du groupe." Invaincus en phase classique, les Cellois s’appuieront sur leur cohésion. "Cela fait des années que le groupe joue ensemble et l’ambiance est excellente. Les joueurs sont de vrais compétiteurs et ils joueront crânement leur chance."