Arbitre: M. Agarbi. Cartes jaunes: Jephte, Dubois, Baleongandi, Rucquois

Buts: 44e Absisan (1-0), 61e sur Pen. Gassama (1-1), 69e Mabika (2-1), 73e Lufimbu (3-1), 85e De Almeida (4-1). Schaerbeek: Jacops, Mabika, Casagolda (77e De Almeida), Caignau, Roisin, Rucquois, Mbenti, Lufimbu (83e Mertens), Absisan (83e Taybi), Yagan, Malela-Ndangba. Belœil: Zimine, Baleongandi, Flamant G., Jephte, Debenest (86e Calicchio), Mukala, El Ouahab, Kragbé (75e Flammia), Kimbaloula (57e Gassama), Ryelandt, Dubois.

Belœil ouvrait sa saison en championnat par un déplacement dans la capitale chez une équipe amenée à jouer le haut du panier. Les hommes de Jérémy Descarpentries ont bien résisté aux assauts adverses mais ont encaissé au mauvais moment, juste avant la pause.

Après un premier quart d’heure sans réelle occasion, le Crossing se montrait dangereux via Lufimbu, dont la tête passait juste au-dessus.

À la 35e, Zimine dégageait des poings. Le ballon ne tardait pas à revenir et Lufimbu marquait de la tête en position hors-jeu. Deux minutes plus tard, la reprise de Mabika échouait de peu. On arrivait à la pause quand Absisan reprenait victorieusement un centre venu de la droite. Le Crossing menait méritoirement. Le coup-franc de Ryelandt avant de rentrer aux vestiaires trouvait Jacops.

Une égalisation par le montant Gassama

Le même Ryelandt obligeait le portier du Crossing à intervenir sur un nouveau coup-franc à la 49e.

Zimine avait une frayeur à la 52e quand un centre passait devant son but.

Belœil allait égaliser à la 61e sur penalty par Gassama suite à une faute sur Kragbé.

La RUS pensait avoir fait le plus dur mais à la 69e, une perte de balle dans l’axe profitait à Mabika pour le 2-1.

Schaerbeek se mettait à l’abri quatre minutes après via Lufimbu. De Almeida aggravait la marque tandis que Calicchio aurait pu réduire l’écart juste avant la fin.

Malgré un bon visage pendant une bonne heure, Beloeil montre que le boulot est encore important. Rien d’étonnant quand on se rappelle que Jérémy Descarpentries aurait besoin de sept à huit semaines pour avoir une équipe réellement prête.