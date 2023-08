Warnant avant des favoris et des derbys: Acren sera vite fixé sur le rôle qu'il jouera

Vinny, prêt pour cette reprise ?

On est prêt et aussi impatient d’y être car la reprise a été reportée de quelques jours. On a repris les entraînements une semaine plus tôt que l’an passé donc on a envie de prouver que cela porte ses fruits. On sait que la saison sera certainement longue. Mais là, on veut juste lancer le championnat.

On imagine que ce sera avec confiance au vu de la belle prestation en Coupe contre une N1.

Même si on a perdu, on a offert une belle opposition. Quand on voit qu’Hamoir en a pris quatre chez le même adversaire. Ce n’était pas une prestation anodine de notre part. On a vraiment rivalisé avec une équipe classée une division au-dessus. On est passé proche du 2-2 avec Ali Sonko. Qui sait ce qui aurait pu se passer vu notre supériorité numérique. Toutefois, avec l’expérience, je sais qu’à la Real, on ne doit jamais s’enflammer. On doit reste humble et travailleur. On l’a vu l’an dernier. On a su réaliser une superbe première tranche avant de sombrer. De plus, ici, on va faire face à un lourd programme.

C’est en effet Warnant, le champion en titre, qui se présente ce mercredi !

C’est un tout gros morceau. Ils ont un style de jeu un peu à la flamande. Il n’y a pas de grosses individualités. Par contre, c’est un gros bloc où chaque joueur bosse. Il y a beaucoup d’expérience dans le groupe. Le danger peut venir de partout. C’est une équipe qui ne lâche jamais rien. Même quand on pense être au dessus, elle peut revenir de nulle part. Il faudra être concentré de la première à la dernière minute. Comme ils ont joué un gros match dimanche (NDLR: défaite contre Lokeren en Coupe) et qu’ils ont un long déplacement à effectuer en semaine, on aura peut-être un peu plus de fraîcheur. Il faudra en profiter. Puis, on veut bien débuter, surtout à la maison. Chez nous, on doit essayer de prendre tous les points.

Comme c’est souvent le cas, le groupe a pas mal changé durant l’intersaison. Que peut-on en attendre ?

Il y a eu pas mal de départs. Le dernier en date, celui de Jérémy Houzé, nous fait mal. Car c’est un titulaire en puissance qui nous quitte à une semaine de la reprise. Mais il a effectué un choix de vie que l’on comprend. On compte sur pas mal de nouveaux. Ce sont des jeunes qui ont de l’ambition et de la motivation. On semble avoir un bon noyau. Mais il est trop tôt pour réellement le juger. Beaucoup de joueurs vont découvrir la D2. Cela reste une division assez particulière. C’est un football différent que ce qu’ils ont connu en France, notamment. Ici, c’est l’efficacité qui prime.

En tout cas, on peut voir que la concurrence est présente. Houzé est parti alors que Di Vita ou Garcia Dominguez ont commencé sur le banc en Coupe.

C’est peut-être ce qu’il nous a manqué par moments l’an dernier. C’était donc une volonté des coachs de compter sur un groupe plus large. Mais aussi de montrer aux titulaires habitués que les choses pouvaient changer. C’est une manière de les titiller afin qu’ils haussent le ton. Et Quentin et Mass’sont des personnes assez intelligentes pour faire ce qu’il faut pour retrouver le terrain. Mais on voit aussi que les nouveaux sont là pour jouer. Quand on voit, par exemple, le boulot que Sadou Barry réalise dans le milieu de terrain (NDLR: et il n’avait pas la tâche aisée en devant remplacer le très bon Pato Sangaré). Henri Hammond a aussi fait son trou. Tous prouvent qu’ils n’ont pas peur de la concurrence. On le voit en semaine. On est souvent une vingtaine à l’entraînement. Tout le monde se bat. Il y a de l’intensité. Tout le monde se sent concerné et veut se battre pour son poste.

Dès lors, que peut-on attendre de la saison acrenoise ?

La série sera plus compétitive vu la possibilité étendue de rejoindre la nouvelle Nationale 1. On voit que toutes les équipes ont effectué un mercato XXL. Je suis notamment impressionné par les promus tels que Rochefort et Mons qui ont attiré des mecs de plus haut et ont de l’ambition. De notre côté, on aura aussi rapidement les derbys contre Rebecq et Tournai. On a hâte. On veut prendre le maximum de points à la maison puis créer des exploits par ci, par là. On aime ce rôle d’outsider. La pression ne sera pas chez nous. On vise avant tout le maintien le plus rapide possible afin de pouvoir prendre du plaisir. L’idéal serait de s’installer tranquillement dans la colonne de gauche.