Tournoi de Kain: collection de titres pour fêter la rentrée

Au rayon résultats, nouvelle victoire de Jimmy Hempte en M2 et Sami Leclercq en M3, mais surtout une avalanche de trophées raflés par des jeunes. Dans les catégories qui leur sont réservées, cela va de soi, mais aussi chez les grands. Avec une mention toute particulière aux enfants et autres neveux et nièces des organisateurs. Ainsi, on pointe – et la liste n’est pas exhaustive – la victoire d’Esteban Castiaux en M6, de Zélie Verraghen en dames 4, mais aussi les trois finales, dont une gagnée en double dames 6, pour Léonie Van Neste, la fille de la juge-arbitre locale. Une "JA" qui n’a pas été en reste puisqu’elle a elle-même remporté deux catégories: le double mixte 5, en compagnie de son neveu Eliott Verraghen et le double dames 5 face à… sa fille Léonie. De beaux titres pour les familles Verraghen, Castiaux et apparentées, mais qui ont dû être fêtés avec un peu de réserve, telle est la dure loi de la rentrée scolaire !

Dottignies aurait aimé recevoir plus de monde

Les raisons du succès ou non d’un tournoi sont parfois difficiles à cerner. Ainsi, en avril dernier, le TC Dottignien avait recensé 160 inscrits, devant clôturer les inscriptions deux semaines avant la date prévue. "Mais pour la quinzaine écoulée, force est de constater que le succès n’a pas été au rendez-vous, avoue Alexandre Pipart, membre du comité dottignien. On a comptabilisé 74 joueuses et joueurs en simples, pour seulement quinze paires de doubles la semaine passée."

Les Dottigniens se seront consolés en inscrivant leurs noms au palmarès des tableaux ouverts pour l’occasion, la seule non-Dottignienne lauréate se nomme Djamila Besbas, victorieuse en compagnie de son fils Elias Vercruysse. C’est toujours ça de pris, mais l’accueil du TCD méritait mieux.