P4B: Barry-Carrières en impose en costaud

Avec quatre points dans l’escarcelle, Barry est prêt à recevoir le leader molenbaisien le week-end prochain. Un duel au sommet qui tombe à pic ! "Avec quatre points, le début de saison est réussi. On va pouvoir accueillir Molenbaix qu’on annonce comme l’ogre de la série en toute confiance. On va jouer notre jeu habituel et comme en face, c’est une équipe qui prône aussi le beau jeu, on devrait assister à un match agréable."

Revers frustrant à Wodecq

Vainqueur lors de la journée inaugurale à Houtaing, Wodecq n’est pas parvenu à enchaîner face à Havinnes. Trop généreux en cadeaux, les gars de David Hallemans ont laissé filer les trois points bêtement. "Après une demi-heure de mise en route, on pensait avoir fait le plus dur en menant à la marque. Mais alors que tout allait bien, on s’est pris un but sur une erreur individuelle. C’était la seule occasion visiteuse de la première période. En seconde mi-temps, les consignes étaient de moins en moins respectées et alors qu’on se dirigeait vers un partage, un coup franc excentré sur lequel on a manqué de communication est venu nous couper les jambes… C’était frustrant de perdre ainsi, sur deux cadeaux de notre part. Ça ne me dérange pas de perdre quand l’équipe adverse est plus forte mais ici, on leur a vraiment donné le match ." Premier petit coup d’arrêt pour une équipe qui doit se reprendre au plus vite. "Il faut récupérer les trois points gaspillés le week-end prochain à Ellezelles B. Ce ne sera pas facile, c’est une belle équipe. Puis, c’est un derby que chaque équipe voudra remporter."

Ellezelles B qui sort d’une défaite honorable à Molenbaix ! Battus 2-0, les hommes de Sam Balcaen ont donné une belle réplique au leader. Fred Agboton, le coach molenbaisien, était surpris de la riposte adverse. "C’est une équipe bien en place qui en surprendra plus d’un. Ses joueurs avaient l’air déçus de leur prestation en sortant du terrain mais personnellement, ils m’ont surpris. De notre côté, on est content avec ce deuxième succès d’affilée. C’est toujours agréable de démarrer un championnat avec un six sur six. À nous d’enchaîner en évitant le match piège à Barry dimanche. On devra être présent dans les duels dès le début tout en se montrant autoritaire."