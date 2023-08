P4A: les Havinnois perturbent les plans de St Jean

Un point pris au courage qui donne confiance à ses joueurs. "Prendre un point face à un favori, ça fait du bien au moral. Chapeau à mes joueurs qui n’ont pas lâché le morceau alors que c’était mal embarqué. Avec nos armes, on a su se montrer solidaire. C’était un très bon week-end pour notre club puisque l’autre équipe a gagné dans sa série."

Mouscron engrange encore

Deuxième victoire de rang pour la nouvelle formation mouscronnoise qui a logiquement pris la mesure de Bléharies B: 2-0. Un succès logique qui n’a cependant pas été si facile à se dessiner, comme le dit David Leclercq, l’entraîneur local. "Même si Bléharies B avait perdu largement son premier match, on se méfiait. D’une semaine à l’autre en ce début de saison, les équipes “bis” peuvent évoluer avec des joueurs différents. On avait bien préparé cette rencontre, sans excès de confiance. On menait 1-0 au repos. Notre avance aurait dû être plus large car on a oublié de plier le match. On a dû attendre le dernier quart d’heure pour être rassuré avec notre deuxième but. Avant ça, on n’était jamais à l’abri d’un contre."

Avec six points sur six, l’US Mouscronnoise débute bien son histoire à l’échelon provincial. "C’est très bien mais il ne faut surtout pas se relâcher car de gros matchs nous attendent." Avec Néchin B, St Jean et Herseaux B au menu des trois prochaines journées, on ne peut pas lui donner tort. En attendant, le club savoure à juste titre cette excellente mise ne route.

Soulignons l’excellent point pris par les jeunes de Taintignies B à Hérinnes. Menés deux fois à la marque, les élèves de Christophe Boite ont eu les ressources pour recoller chaque fois. Nullement impressionnés par l’expérience locale, ils ont dès lors mérité ce premier point pris.