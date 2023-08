P3A et 3B: des Athois en mode ducasse, et donc à la fête!

En 3B, Isières a réalisé une belle opération en partageant l’enjeu contre Casteau, l’un des favoris. Teddy Mazurelle étant retenu par ses obligations à la ducasse, c’est son capitaine Loïc Dernoncourt, actuellement blessé, qui a dirigé l’équipe à la satisfaction générale. "J’ai apprécié la réaction d’ensemble après un non-match contre Espanola, adversaire qui avait impressionné lors de la première journée. On a heureusement bien travaillé en semaine et on a su remobiliser tout le monde, histoire de réaliser quelque chose de bien en ce week-end de ducasse."

Les Isiérois avaient d’ailleurs demandé à avancer la rencontre, requête refusée par les visiteurs qui ont engrangé leur premier point de la saison. Pour Isières B, ce partage doit lancer la saison en attendant de décrocher une victoire. "Au vu de la préparation estivale, on sait qu’il reste du travail. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui doivent encore apprendre à se connaître mais on reste optimiste. On se déplace à Tertre B, actuelle lanterne rouge, avec la ferme intention de prendre les trois points", confirme Loïc qui espère naturellement pouvoir bientôt aider ses équipiers sur le terrain.