P3A: Estaimbourg B n'arrête pas d'étonner

Les joueurs d’Estaimbourg B ont respecté le plan de jeu et ont su faire preuve de maturité pour aller chercher les trois points. "Notre gardien n’a pas plongé une seule fois, preuve qu’on était bien en place. Cette bonne gestion est réjouissante au vu de la jeunesse du groupe qui peut préparer sereinement la venue de la Montkainoise. Face à un candidat au titre qui ne cache pas ses ambitions, on aura tout à gagner et rien à perdre. On peut d’ailleurs espérer que ce début de saison nous mette sur les bons rails pour viser la colonne de gauche tout en sachant qu’on n’a pas les qualités pour viser ouvertement le podium d’une série très homogène", poursuit le coach estaimbourgeois qui a apprécié le retour d’Anthony Dewaegheneire avant celui de Corentin Bury.

Off-day pour Thumaide

À Thumaide, Philippe Labie se montrait bon joueur en reconnaissant la supériorité de l’adversaire: "Leur victoire est amplement méritée car on n’a jamais rien pu revendiquer. Autant la défaite à Escanaffles laissait un goût de trop peu car il y avait du positif à retenir, autant ce off-day total contre les promus est à oublier… Les quatre changements que j’ai opérés rapidement n’ont même pas permis d’inverser la tendance."

Au point que le coach des Aviateurs entend bien remettre les choses au point à l’entraînement: "On a déjà prévu trois séances ! Avec mon adjoint Christophe Gravet, on a prévu de revenir à un système de jeu plus classique pour remettre les gars un peu plus à l’aise. Nous allons à nouveau jouer à domicile ce dimanche mais nous nous méfions de Taintignies, une équipe contre qui il faudra mettre une âme et de l’envie. Une victoire nous permettrait de revenir à la hauteur de notre adversaire", poursuit Philippe Labie, habitué aux mauvais débuts de saison depuis deux ans mais qui considère le revers contre Estaimbourg B comme une des pires prestations vécues à la tête de Thumaide au cours des cinq dernières saisons.