On poursuit notre liste – déjà longue ! – avec ce petit, mais précieux, succès mouscronnois à la REAL B alors qu’on pensait que le Stade allait se régaler sur le synthé local: "Le moins que l’on puisse dire c’est que nous avons souffert face à cette belle et jeune équipe qui nous a bien embêtés avec son 3-5-2 en première période, reconnaît Julian Depoorter. Si nos adversaires avaient marqué pendant les vingt-cinq premières minutes, nous n’aurions pu que nous incliner. On est progressivement entré dans la rencontre en se disant que le pressing de la REAL n’allait pas pouvoir continuer. On a enfin bénéficié du brin de chance nécessaire sur le but de Lucas (Lesaffre) et notre défense a été solide."

On savait bien que la série allait être très relevée, le coach mouscronnois avouait "avoir été surpris par la différence entre P3 et P2, il faudra rester attentif toutes les semaines."

On en connaît certains qui vont souffrir à l’entraînement cette semaine, le tacle rageur des Luingnois ayant laissé les chevilles de Fabien Delbeeke très douloureuses… Dans le camp d’en face, cette victoire éclatante dans les chiffres a éclairci l’horizon: "Il faut rester sérieux, et ne pas s’emballer ni planer, surtout que mes attaquants ont été… chirurgicaux", relevait Giovanni Seynhaeve.

Sur le terrain, les nouvelles sont excellentes: arrivé de la D2 acrenoise, Houzé a déjà montré de quel (joli) bois il se chauffait alors qu’on a découvert Paul-Hugo Destoop venu de P3 et qui a disputé son premier match en taille patron !

Au bord du terrain, soulagement pour Émile Windal pour qui on avait craint le pire mais qui sera sur pied dans quelques semaines: "J’ai déjà déjà de m’éclater dans cette équipe." Les gens heureux n’ont (presque) pas d’histoire…

On attendait avec impatience de voir la réplique templeuvoise à Herseaux et on n’a pas été déçu: hargne, réalisme et roublardise alors qu’en face, on gâchait énormément: "Ce n’était pas évident de presser la défense adverse parce que l’adversaire procédait par longs ballons, analysait Jean-Philippe M’Buy, auteur du but d’ouverture. On se sera montré réaliste, on a bien géré le jeu et David (Roland) a bien fait le reste. La différence avec Herseaux est que l’on s’est créé nos occasions sur de véritables actions de jeu."