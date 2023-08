P2A: premières vendanges bienvenues à Ellezelles, Ere et Anvaing

Ellezelles attendait avec grande impatience sa première à domicile et le capitaine Édouard Dewulf pouvait arborer un large sourire: "Vu le calendrier et la série, tout point sera bon à prendre, on sait qu’à domicile ce sera une de nos forces, on a profité du fait qu’Esplechin soit en reconstruction. On a joué en bloc et à 2-0, on sentait que c’était bien parti même s’il fallait encore en planter un." Qu’est-ce qui peut expliquer ces si bonnes sensations à domicile ? "L’ambiance ! On a un beau virage Est de supporters qui sont toujours présents: si on gagne, ils paient le bac ; si pas, c’est nous ! Vous pensez bien qu’on ne veut pas les décevoir ! Notre terrain très sautillant nous convient également à merveille", précise encore Édouard.