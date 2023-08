P1 messieurs: les jeunes pousses pour trouver de sérénité à l'ASTE Kain B

Le bien-fondé de cette équipe B reste la formation des jeunes pour préparer l’avenir de l’ASTEK. "On a la chance d’avoir des joueurs formés au club qui ont des futurs profils intéressants. Jouer avec eux dans le noyau de P1 est important. Je suis convaincu qu’ils seront à l’avenir la vitrine du club en jouant pour l’équipe première de Kain", souligne-t-il.

Le président Guy Bachelard ne montre d’ailleurs aucune exigence sportive. "L’essentiel, au niveau du résultat, est de rester dans la division pour poursuivre l’intégration de nos jeunes. Si en cours de saison, il y a d’autres possibilités, on ne souhaite pas forcément monter, car nos joueurs doivent s’aguerrir et ont encore de la bouteille à prendre en P1. La vision restera la même: avoir un tremplin pour les joueurs vers la régionale."

La lutte acharnée de la saison dernière semble chassée des esprits kainois. Le président de l’ASTEK préfère en garder des leçons pour cette année. "On part avec un état d’esprit plus positif. Le but est de passer une saison plus sereine que l’an passé en réagissant plus tôt en cas de difficultés. Il y avait un manque d’expérience et de calme suite à l’enchaînement de défaites. Le moral des joueurs était atteint et cela jouait sur leur stress. Il faudra s’inscrire plus rapidement dans une position plus confortable."

Les nouveaux apports venus des équipes d’âge devront se mesurer à des équipes mieux rodées à la cadence de la première provinciale. "La série est costaude, concède Émilien Carion. On verra bien où se situer au fil des matchs. Ce niveau élevé bénéficie au travail de longue haleine engagé avec les jeunes. On doit utiliser notre jeunesse pour défendre dur et courir en mettant beaucoup d’intensité dans nos matches. Les joueurs ont de la volonté et se battent pour l’équipe et le club. On a énormément de qualités et je sens mes gars prêts physiquement."

Le mentor de l’équipe bis a déjà pointé les points liés à l’âge du groupe. "Notre combativité et le fait que mes gars dépensent beaucoup d’énergie nous aideront à gagner des rencontres. Le revers de la médaille est la fougue de la jeunesse et le manque de lucidité et de contrôle dans le jeu." Le coach kainois est tellement concentré sur la progression de son propre effectif qu’il ne préfère pas trop s’aventurer dans des pronostics concernant le Top 3 du classement final. "Mont-sur-Marchienne disposera d’une bonne équipe, mais j’attends de voir les premiers résultats avant d’être en mesure d’identifier d’autres prétendants."