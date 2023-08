P1 messieurs: Estaimpuis rêve de montée grâce à ses renforts

Le plan d’attaque pour aboutir à ces buts a déjà été étudié par le staff gaulois. "Le plus important pour nous sera de concerner tout le monde offensivement et que la balle circule bien. Je désire éviter la dépendance offensive à certains joueurs comme on l’avait la saison précédente. J’aimerais avoir cinq ou six gros scoreurs cette année. Il faut, pour cela, un basket rythmé pour asphyxier les tentatives de l’adversaire durant tout un match."

Comme les shooteurs sont une denrée rare, le BCJS a dû faire son marché de bonne heure pour attirer les joyaux au Domaine de Bourgogne. "L’expérience qui nous manquait a été comblée avec l’arrivée de Mathieu Lheureux, détaille Guillaume Barbieux. On a aussi ren forcé les postes en intérieur avec Maïga et Cheval. Antoine De Mulder a pris la place vacante de Julien Cortesi. Notre équipe sur papier est intéressante."

Le renforcement était indispensable pour tenir la dragée haute au sein d’une élite provinciale qui s’annonce extrêmement concurrentielle selon le coach. "La série sera plus forte que l’an passé avec 7 ou 8 équipes qui sont candidates aux play-off. Je vois Colfontaine et Enghien comme les deux formations qui se détachent. Leurs transferts n’ont fait que renforcer leurs qualités. Je ne nous oublie pas parmi les favoris et j’espère qu’on figurera dans le haut du classement avec eux. Ça va jouer des coudes pour les play-off, chaque équipe pourra être battue ou gagner partout où elle ira."

Dans ce contexte excitant, la blessure de Tom Charles est le nuage qui risque de faire de l’ombre aux rêves des Sang et Or en début de saison. "Son retour sera indispensable pour aller au bout de nos objectifs. Offensivement, il peut nous sortir de mauvaises situations. Son retour à l’entraînement début août m’avait impressionné. L’effectif est réduit depuis sa blessure et le départ de Matteo Spegelaere à l’armée. Beaucoup de joueurs alignés actuellement n’ont pas encore emmagasiné une grande expérience en P1."

Malgré cette incertitude, le T1 voit plus de qualités que de faiblesses dans le jeu de son équipe. "Nous avons plusieurs joueurs qui sont des top-players de la série. Aussi, nous avons des jeunes avec une excellente mentalité, ce qui devient rare. L’axe de notre jeu reste un atout. Cela est prépondérant dans les championnats pour pouvoir se montrer ambitieux. Comme point faible, on manque un peu de fixation dans la raquette, car ce n’est pas le style de jeu de notre pivot Alexis Guyot, mais nous pouvons remédier à cette faiblesse en travaillant."