P1 messieurs: Enghien s’affiche humble, mais bien armé

Les CV arrivés à Petit-Enghien cet été donnent fière allure à l’équipe promue. Le coach Laurent Wilmus touche du bois pour que ces transferts apportent les résultats escomptés. "Les joueurs qui nous ont rejoints ont des qualités mais ils doivent les démontrer pour que la mayonnaise prenne. On a transféré intelligemment mais on espère éviter les blessures. Il fallait renforcer le noyau si on veut faire une saison de transition sans risquer l’ascenseur en P2." La peur de la bascule est ce qui explique l’humilité affichée à Enghien. "Comme toute équipe qui vient de monter, on ne tire pas de plan sur la comète. L’objectif est de se maintenir dès que possible. Quand on voit les exemples récents de Blaton et Mons Capitale, cela prouve qu’une montée ne s’assimile pas facilement. On ne va pas s’emballer avant de laisser définitivement 2 à 3 équipes derrière. Une fois que cela sera réalisé, on pourra regarder plus haut."