P1 dames: le TEF Kain ne pourra plus se cacher

La méthode pour y parvenir reste immuable au TEF. L’équipe, quasi identique, doit confirmer qu’elle continue de grandir. "Rien ne change dans les entraînements par rapport au travail de l’an passé, explique Sam. On a seulement fait quelques ajustements tactiques pour s’adapter à l’arrivée de nouvelles jeunes et aux départs d’Elia Kadima Mutombo et de Léa Winer qui modifient un peu la physionomie du noyau. Globalement, on reste dans la même dynamique que la saison passée. Certaines filles doivent aussi confirmer leur statut de leaders en nous faisant atteindre la montée."

La volonté de faire primer les joueuses issues du centre de formation persiste également dans la conduite de l’effectif comme le souligne l’entraîneur-adjoint Ludovic Peeters. "Les départs ont été compensés par l’arrivée des filles du cru comme Marine Roman, Florine Baudru et Jeanne Houdart. La politique reste ainsi la même. Nous n’irons pas chercher ailleurs ce que nous avons sous la main. Si nous montons, nous devrons transférer de l’extérieur. Nous devons faire confiance aux jeunes du club car elles en ont clairement le potentiel. Le travail réalisé avec Wapiti commence à bien porter ses fruits. Nous devons garder le vivier."

Les premières rencontres disputées par les Kainoises ont directement rassuré quant à leur capacité à se montrer à la hauteur durant le championnat. Les très bons résultats obtenus lors des rencontres disputées durant ce mois d’août sont une raison d’espérer de belles choses. "Les matches contre Tintigny, Courcelles et Soignies nous ont montré que les filles sont capables de relever le défi de la montée même si le championnat est relevé, se réjouit Sam Vankeersbulck. Des équipes comme Péronnes, Spirou Ladies ou La Docherie ont récupéré de bonnes joueuses. Le sommet du classement sera sûrement plus serré cette année-ci. Il faudra être rigoureux et travailler pour atteindre les objectifs. La lecture offensive du jeu doit s’améliorer pour nous permettre de passer un cap et trouver des intervalles face aux défenses en zone de cette élite provinciale."

Certes, la lecture du jeu s’acquiert avec l’expérience mais ce point à travailler n’empêche pas les joueuses du TEF de baser leur jeu sur d’autres forces. "Notre agressivité défensive et notre jeu de transition sont acquis dans l’organisation de mes joueuses", conclut l’entraîneur kainois. Les adversaires sont ainsi prévenues: battre cette équipe de Kain demandera de contenir leurs nombreuses facultés !