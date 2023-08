En football, tout peut aller très vite. Cette expression frôlant la lapalissade s’applique pourtant particulièrement bien à Guillaume Flamant. En quelques semaines, le défenseur français est passé de la P3 d’Havinnes, qui a par ailleurs basculé en P4, à la D3 amateurs avec Belœil avec en prime le brassard de capitaine autour du bras depuis le début de la préparation. Comment expliquer cette fulgurante ascension ? "Tout est parti d’un match entre Havinnes et Tournai B la saison dernière. La D3 tournaisienne coachée par Jérémy Descarpentries ne jouait pas. Il avait fait redescendre certains joueurs et était venu voir la rencontre, explique Guillaume. J’ai livré une bonne prestation et il a alors pris contact avec moi dans le but de me faire venir à Tournai par la suite. Finalement, Jérémy et Tournai se sont séparés avant la fin de la saison et quand il a pris la tête de Belœil, il m’a recontacté."

Avant de venir jouer en Belgique par l’entremise de connaissances, Guillaume, 26 ans, évoluait en France, plus particulièrement du côté de Marcq-en-Barœul et surtout de Lesquin. Sa place de prédilection se situe en défense centrale. "À choisir, je préfère jouer dans une défense à trois, mais je m’adapte. Mes principales qualités ? Ma saine agressivité d’abord et je pense aussi avoir une bonne première relance pour un défenseur." Guillaume a pu noter des différences notables entre P3 et D3. "En D3, ça joue quand même plus au ballon, même s’il y a aussi des duels. La dimension physique est différente, forcément. Le mental est également important. Il faut faire preuve d’encore plus de concentration."

Belœil, qui a dû reconstruire tout un groupe, démarre ce championnat sans réels repères. Selon Guillaume Flamant, les objectifs ne pourront être affinés qu’en cours de saison. "Dans un premier temps, nous visons le maintien. Après, si on peut aller chercher plus haut dans le classement."

Concurrence utile

Guillaume ne s’attendait pas à recevoir le brassard de capitaine en début de préparation. "Pas du tout ! J’en suis ravi. C’est une belle marque de confiance qui me motive et que j’ai envie de rendre sur le terrain." L’arrivée récente de nouveaux joueurs ne l’effraie. "Individuellement autant que collectivement, cette concurrence ne peut qu’élever le niveau de l’équipe. Plus il y en aura, plus le groupe progressera."

Un énorme poisson se dressera ce mercredi sur la route des Belœillois en ouverture du championnat. Même s’il ne connaît pas bien le Crossing Schaerbeek, Guillaume en a entendu parler. "Si j’ai bien compris, c’est le gros favori pour le titre. On s’attend à une forte opposition. Maintenant, chaque match est différent et on va tenter de tirer notre épingle du jeu." Tant qu’à faire, autant débuter par du lourd.