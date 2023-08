"Fly" Holuigue est prêt à prendre son envol avec Tournai en D2

Cheick, aurez-vous une petite pensée pour votre coup de tête victorieux en montant sur le terrain ce soir ?

Une chose est sûre: certainement pas avant le coup d’envoi parce que mon esprit sera entièrement concentré sur la rencontre mais peut-être au coup de sifflet final surtout si le résultat devait être positif.

Avec bien plus de recul, vous êtes-vous rendu compte de toutes les implications de ce but ?

J’y ai pensé mais comme je l’ai déjà signalé, je n’ai plus aucun souvenir de la phase. Je mets la tête et puis après, plus rien, le vide sinon évidemment énormément d’émotion sur le moment.

Ce goal a-t-il changé votre statut sur et hors du terrain ?

Non, pas du tout ! Une nouvelle saison est synonyme de nouveaux joueurs et de place à reconquérir. Mon goal a apporté au club et m’a donné un peu plus d’assurance. Il faut dire que je commence aussi à être un des plus anciens puisque ça fait quand même quatre années que je suis dans le groupe. Pour le reste, je laisse à Yohan et Quentin (NDLR: (Brouckaert et Piéraert) le soin de guider. Ils font cela parfaitement, vous savez !

L’arrivée de Luigi Nasca vous a fait beaucoup de bien…

Le coach nous connaît, il sait comment on fonctionne. J’ai besoin d’un entraîneur qui me conseille, surtout quand ça ne va pas. Il n’a pas son pareil pour bien sentir les choses et intervenir directement en prenant le temps. C’est vraiment ce qui me convient.

Comment se sent-on à la reprise ? De quoi l’équipe est-elle capable cette saison ?

Je dirais qu’on est assez confiants. On forme une équipe, un groupe avec pas mal de qualités individuelles qui se mettent au service du collectif. C’est ce qui devrait encore faire notre force. Je pense que l’on peut viser le bas de la colonne de gauche. Mais pensons avant tout à nous sauver et on verra ensuite ! La différence avec la D3, c’est que la moindre erreur va se payer cash. Luigi Nasca nous a déjà bien mis en garde. Personne ne fait de cadeau. Il faut aussi faire preuve d’énormément d’envie à chaque instant.

À titre personnel, qu’attendez-vous de la saison ? Elle a plutôt bien commencé puisque vous avez quasiment tout joué en préparation ?

J’espère bien sûr que c’est de bon augure mais c’est l’entraîneur qui fait ses choix. Je souhaite poursuivre dans la lignée du deuxième tour l’an passé. Prendre un maximum de temps de jeu et rendre au coach la confiance qu’il m’accorde. Pour le reste, on verra en fin de saison. Mon désir est toujours de jouer le plus haut possible.

Les dirigeants et/ou le coach ont-ils fixé des objectifs précis ?

Pas vraiment ! On va plutôt prendre match par match en voulant se sauver le plus vite possible, se faire plaisir et faire plaisir à nos supporters. Luigi Nasca préfère fixer des échéances à court terme et voir nos prestations sur le terrain.

Recevoir Rochefort, un des favoris pour l’ouverture, c’est positif ou vous auriez préféré commencer avec un adversaire plus abordable ?

C’est mercredi soir, le déplacement sera long qui sait ! S’il y a un coup à jouer, on le jouera à fond, c’est certain ! On sait à quoi s’attendre… C’est à nous de faire le boulot.

Avec la refonte de la série à la fin de la saison, on a la nationale dans un coin de la tête ou pas du tout ?

Un tout petit peu même si on n’y pense pas, c’est bien trop tôt ! Assurons d’abord notre place dans notre nouvelle série, on verra après. Mais pourquoi pas si l’occasion se présente à nous ?

Le surnom de "Fly"que votre père utilise souvent quand il suit vos matchs, ça vient d’où ?

C’est un de ses amis qui m’a surnommé ainsi en référence au flamand flahute qui représente un petit blond aux cheveux longs (NDLR: plus exactement de l’argot français qui désigne une personne originaire de Flandre ou bien du Nord de la France généralement robuste et endurante). Maintenant, pour quelle raison flahute est-il devenu Fly ? C’est à papa qu’il faudrait le demander.