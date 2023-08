R1 messieurs: "Ce sera difficile de faire mieux", prévient-on à l'ASTE Kain

"L’affaire" Tim Corbanie a fait grand bruit et mérite des éclaircissements... En réalité, si une exception était autrefois admise pour les garçons ayant le statut "élite", ce n’est plus le cas depuis peu. Et l’âge minimum est repassé à seize ans pour tous les garçons désirant intégrer une équipe senior. Il n’a toutefois jamais été question de suspension pour Tim, juste de report pour ses grands débuts. Le règlement stipule par ailleurs que tout forfait en coupe dès le premier tour entraîne un forfait pour tous les matches de poule. "C’est comme ça, je n’épiloguerai pas là-dessus. Je trouve ça dommage, mais une erreur a peut-être commise chez nous... Tournons la page!", conclut Guy.

"Un groupe équilibré"

Aussi prudent que son patron, Mathieu Bocquet affiche néanmoins une certaine confiance dans ses renforts. "Alexeï Berthe a un profil différent d’Engulu Anzela et même de Van Dam, mais il dispose d’une excellente compréhension du jeu et d’un bon sens de la pénétration. Ce qui lui permet de délivrer des caviars ou de finir lui-même les actions. Augustin Rausin est à court de rythme forcément. On ne se remet pas d’une intervention aux croisés d’un claquement de doigts. On remarque toutefois aisément les qualités dont il va nous faire profiter. Pour Tim, on attendra deux mois. Je pressens une entame de championnat difficile vu notre reprise marquée en outre par des absences sur blessures ou d’autres raisons, principalement dans le secteur intérieur. Il faudra adapter notre manière de jouer dans un premier temps. Progressivement, je reste persuadé que l’homogénéité et l’équilibre du noyau permettront d’enchaîner des victoires même si, défensivement et au rebond, on peut encore s’améliorer. Après, on s’efforcera d’incorporer des jeunes mais sans précipitation, car l’écart entre les juniors ou même la P1 et la régionale 1 reste considérable."