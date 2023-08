Pays Vert B – Rongy 2-0

Un terrain en excellent état et Rudi Sluys de LocAth Location n’y est pas pour rien: à souligner ! La première période est partagée et il faut noter un envoi de la tête du local Dutilleul venant heurter la latte. À la 60e, Fontaine profite d’une perte de balle afin d’entamer le score. Un envoi de Collie trouve une nouvelle fois la barre. C’est sur un coup franc décalé à droite, aux 25 m, que Dubois expédie une ogive en lucarne et doubler l’avance pour ses couleurs. Une victoire logique au vu de la prestation des Géants.

Luingne B – Velaines 2-1

Les locaux se voient refuser d’entrée un but pour hors-jeu que l’on dit douteux et se font surprendre sur le contre par Bourichon dès la 2e. Catteaux est arrêté de manière illicite dans le rectangle sans réaction du ref qui refuse un autre coup de réparation alors que l’on parle d’une main dans la surface. Le but égalisateur tombe quand même à la 40e avec un service de Laevens pour Catteaux qui finit l’action. Velaines baisse de rythme au retour des vestiaires et Debels inscrira le but victorieux à la 75e.

Biévène – Béclers 1-0

Une rencontre pas folichonne et qui fut assez stérile au niveau des occasions. Béclers se montre le plus insistant, ses actions manquent toutefois de justesse. À la 42e, Megank s’infiltre dans la défense et envoie un tir aux 25 mètres qui fait mouche. C’est 1-0 à la pause. Les visiteurs procèdent par de longs ballons en seconde période et l’équipe locale, bien en place, n’a pas trop de mal à contenir ses assauts.

Bléharies – Péruwelz B 2-3

Les locaux regardent clairement leurs adversaires jouer en début de partie et sont surpris dès la 5e par le but signé Kouvoua. Bléharies poussera un peu plus par la suite, sans trouver l’ouverture. À la reprise, c’est via un but d’un défenseur contre son camp que l’égalisation va tomber à la 47e. À la 53e, une perte de balle dans l’axe est suivie d’un raid victorieux de Devaux: 1-2. Bléharies pousse et se fait surprendre à l’heure de jeu par Fostroy (1-3). À la 75e, un centre de Renard arrive chez Marghem qui diminue l’écart.

Taintignies – Escanaffles 2-3

Escanaffles démarre pied au plancher et domine en pratiquant un jeu chatoyant. Une faute de main dans le rectangle offre un Djeffal l’occasion d’ouvrir la marque, ce qu’il fait à la 12e. À la 26e, Menet sert Comblé qui s’y reprend à deux reprises pour tromper le gardien et égaliser. Thulier négociera une anodine rentrée en touche pour remettre les visiteurs aux commandes à la 60e. À la 66e, Maertens égalise sur un coup franc donné dans un paquet de joueurs. Dewulf fait 2-3 à la 83e. Taintignies aurait pu ou dû égaliser en fin de partie à la faveur d’un coup de réparation mais le gardien l’arrête.

Thumaide – Estaimbourg B 0-3

Un coach local remonté contre ses joueurs qu’il n’hésite pas à qualifier de chèvres au vu de leur prestation et il insiste même pour que cette remarque figure en ces lignes. L’équipe locale manquait de tout et s’est contentée de regarder son adversaire jouer. Peters ouvre le score à la 20e et c’est 0-1 à la pause. Peters double la mise à l’heure et c’est Arthur Sainléger qui fixe les chiffres à la 80e.

Risquons-Tout – Montkainoise 1-2

Deux très belles formations se font face au cours d’une première période équilibrée et un jeu fort agréable à suivre tant les échanges étaient fluides. Rien ne sera marqué au cours du premier acte. À la 49e, Thammavongsa est arrêté fautivement dans la surface et se fait justice lui-même. Les visiteurs se rebiffent et trouvent les ressources pour égaliser par Boulanger à la 55e. Les locaux sont ensuite réduits à dix. Rawagh inscrit le but de la victoire à un quart d’heure du terme.

RUS Tournai – FC Tournai B 0-3

On a eu un peu de mal à reconnaître l’équipe locale s’étant imposée à Velaines la semaine dernière. Les premières possibilités sont pourtant en leur faveur, mais Samaili et Sidibé manquent de précision. Les visiteurs vont ouvrir la marque à la 28e par Laouadi et c’est d’ailleurs le score au repos. Hamma double les chiffres à la 48e. Duhaut tire ensuite sur la latte et au lieu du 1-2 qui aurait pu en résulter, c’est 0-3 par Gras en fin de partie.

Provinciale 3B

Chièvres – Thulin 3-5

Chez les Aviateurs, on regrettait un peu l’absence de fair-play avec le refus de déplacer une rencontre devant se dérouler en pleine Ducasse d’Ath. La demande avait été faite en temps et en heure et, à Thulin, on connaît pourtant bien les difficultés que peut présenter la programmation d’un match de foot lors d’un tel événement. Rien n’y fit, le refus fut catégorique ! C’est donc avec un effectif remanié que les locaux ont entamé une partie à laquelle ils ont oublié de participer durant les vingt premières minutes. Dupont en profitera pour mettre un doublé aux 2e et 16e. Baudour va faire 0-3 à la 25e. Lors d’un sursaut, Di Pietro inscrit le 1-3. Delavallée remet même de l’espoir en ses rangs en réussissant le 2-3 à l’heure de jeu. Thulin se retrouve alors à 10 et l’égalisation fut loupée de justesse par Di Pietro. Ferro et Ruelle font passer la marque à 2-5 avant un autre but de Di Pietro.

Pommerœul – Baudour 1-1

Bonne première période des locaux qui dominent les échanges mais se révèlent stériles devant la cage adverse. Le nul vierge à la pause est logique. Un Pommeroeul moins séduisant au retour du vestiaire et qui se fera surprendre par Ramunno à la 82e suite à un corner mal renvoyé. Une faute de main dans le rectangle à la 89e donne l’occasion d’égaliser à Cammarata.

Meslin GM – Ent. Mons Nord 2-2

Kpeigouni fait 0-1 à la demi-heure et c’est Delneste qui lui réplique et égalise juste avant la pause. Baccardi remet les visiteurs au-dedans à la 58e et c’est Palmieri qui va égaliser à la 80e.

Isières B – Casteau 3-3

Majdoubi ouvre le score à la 20e et ce sera le seul but de la première période qui permet aux visiteurs de regagner les vestiaires avec cette courte avance. Debus fait 0-2 à la 49e. Lancelle et Flamant y vont chacun d’une rose pour égaliser aux 54e et 57e. La suite sera une histoire de penaltys, Kebbab réussissant celui des visiteurs et Flamant celui des locaux. Une parfaite manière pour retrouver une égalité finale.

Provinciale 3C

Maurage – Enghien B 6-2

Enghien doit s’adapter à la situation nouvelle qu’est celle de l’échelon supérieur. Face à un solide Maurage, il a été difficile de trouver des solutions pour faire face à un jeu fluide et bien léché. C’était déjà 3-0 à la pause avec des buts de Verheyen (2) et Stallone. Verheyen en rajoutera un autre dès la reprise. Termolle diminuera l’écart à la faveur d’un coup de réparation accordé pour une faute dans le rectangle. La Verde y ira d’un doublé repoussant à nouveau Enghien au marquoir. Le visiteur Gérard aura le mot de la fin d’un coup franc des 25 mètres.