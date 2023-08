La REAL assoit une légère domination en première mi-temps. À la 9e, les Lessinois se créent une énorme occasion. Mais ni le premier face-à-face, ni la reprise sur le gardien et ni celle au-dessus ne font mouche. À la 15e, la REAL loupe un nouveau duel face au gardien. "Si on mène à la mi-temps, il n’y a rien à dire, avance Ronny Roelen. On a ensuite subi un gros quart d’heure mais sans réel danger avant qu’on fasse mal en profondeur." À la 86e, Lesaffre fait 0-1, d’un centre anticipé par Herment, finalement raté, qui le lobe d’un angle impossible. Dans la foulée, Peduzzi reçoit son second jaune. "Impossible de revenir face à une équipe si expérimentée. Mais je suis fier de notre jeu, et ça même s’il nous manque un petit point mérité."

Anvaing – Isières 0-0

"Isières est venu pour un point avec un bloc bas à cinq derrière. Il y avait peu de rythme en première mi-temps mais la seconde a été à sens unique à notre avantage", résume Frédéric Rousseau. Anvaing se procure une grosse occasion à la 8e sur un coup-franc de Bruyneel arrêté par le gardien avant que le tir de Descamps ne soit sauvé par un défenseur. Les locaux se procurent d’autres occasions par Vandermeersch ou Timmerman. Isières frappe par trois fois en contre sur des pertes de balles. Dendauw isole par exemple Paelinck sur la droite, celui-ci forçant Bruyneel à se déployer. À partir de la 70e, Anvaing transforme sa possession en réelles occasions, touchant la latte via François et Bruyneel et la frôlant par ce dernier. À la 85e, le tir de Fontaine manque de puissance. "Il manque la victoire à cette prestation qui était bien meilleure que celle face à Wiers."

Estaimbourg – Etoilés Ere 1-1

Estaimbourg se procure de nombreux coups francs et corners tirés par Delval, toujours dangereux mais qui ne se concrétisent pas, sauvés par Liénard ou passant à côté. Ere réplique par Liévin, de peu à côté. Les Verts ouvrent le score à la 50e par Devianne, qui exploite une super ouverture de Karangwa en lobant le gardien. Les locaux poussent pour en mettre un deuxième mais ne tuent pas le match. Une belle action entre Dekoster et Delloye est sauvée de justesse alors qu’un débordement de Devianne pour Dubrulle en retrait se conclut, à la 74e, par la transversale. Les Etoilés pousseront en fin de match: Andrisse est dangereux une première fois avant de trouver la lucarne à une minute de la fin. "Scellant un nul flatteur pour des visiteurs qui se sont bien battus", précise Philippe Bassilière, du côté local.

Obigies – Luingne 2-7

Personne n’aurait pu prévoir un tel scénario: une équipe d’Obigies ayant la maîtrise du jeu en première période mais coupable de deux erreurs valant autant de buts aux Cleugnottes: si le penalty pour le hands semble sévère, la perte de balle sur le second but est sans pardon. Vercruysse et Tambour mettent Luingne sur le velours même si Elicaste rallume la flamme au prix d’un coup franc qui échappe à tout le monde. Le tournant de la partie intervient à la 48e quand Hovine isolé au second piquet envoie dans les nuages un centre de Samyn. Le reste est une affaire de buteurs: trois roses pour Reheul et deux pour Houzé en 35 minutes alors qu’Elicaste fait 2-6 à neuf minutes du terme. On avait rarement vu Fabien Delbeeke aussi fâché: "On a lâché en deuxième période, ce n’est pas dans notre mentalité. Ça peut arriver une fois mais pas deux. On a raté le 2-2 avant de se faire couper en morceaux !"

Herseaux – Templeuve 2-3

On ne s’est pas ennuyé avant le repos avec un semi-remorque d’occasions, les plus franches pour Herseaux via Mezzina, Schembri et Debailleul ; un énorme Roland dans les buts et aussi une certaine maladresse. En face, un tir immédiat de Wilmotte sur la transversale et la reprise de Carette déviée, un autre montant pour Delacroix et… deux buts, une belle demi-volée à la 14e de M’Buy et le second pour Wilmotte à la 30e ; Mezzina ayant égalisé à la 19e, son tir ayant été légèrement dévié ! Le gâchis continue pour Herseaux, même si Debailleul réussit à faire 2-2 à la 51e avant de sortir sur claquage. On croit que les locaux vont émerger mais le timing de Debeuf sur corner de Wilmotte offre la victoire aux visiteurs: "Que des regrets quand on voit le nombre d’occasions. L’équipe qui en voulait le plus a gagné. On n’a pas reproduit le jeu de la semaine passée, la faute à Templeuve qui nous aura fait déjouer", se désolait Julien Deconinck. "Un nul aurait été plus logique surtout que je n’ai pas reconnu mon équipe en début de seconde période. On a joué avec nos valeurs, celles qui me font plaisir et ce que je veux voir chaque semaine", répondait le Templeuvois Jean-Do Vessié.

Ellezelles – Esplechin 3-0

Les Ellezellois mènent 2-0 à la pause grâce à B. Hajaje tout d’abord, d’une frappe croisée depuis le flanc droit où il avait été lancé. Et par Neukermans ensuite, sur un cafouillage. Moreau fait 3-0 sur un assist de Neukermans à la 61e. "On a galvaudé de nombreuses occasions et on touche deux fois la latte, détaille Yves Moreau. E splechin a certes eu quelques tirs ou des centres qui étaient de potentielles situations dangereuses mais sans se transformer en occasions nettes." À noter aussi la sortie sur blessure de Mercier, le gardien local, à la 36e, remplacé entre les perches par un joueur, Muylle. "Il a bien fait ça. Il n’a pas eu de grosse parade à effectuer mais il était présent sur les balles aériennes ou les ballons dans le dos de la défense." La victoire fait évidemment plaisir aux locaux, entre un résultat final frustrant à Templeuve et un déplacement à Mouscron où il ne sera pas aisé de prendre des points.

Enghien – Wiers 0-0

"Un bon match de football avec des occasions de chaque côté. Le 0-0 n’est pas illogique mais Enghien aurait pu gagner, ça ne se joue pas à grand-chose", explique le coach visiteur Bryan Losterman. Matthew Verhaeren embraie: "Dans un match de boxe, on aurait gagné aux points. On a eu des occasions plus franches et leur gardien a eu plus de boulot que le nôtre." Les locaux auraient pu bénéficier d’un penalty vers la 60e alors que Wiers est réduit à dix un quart d’heure plus tard avec l’exclusion directe de Deman. Les Mauves reculent alors et laissent l’une ou l’autre opportunité à leur adversaire, à l’instar d’un face-à-face pour son attaquant Deotto. "Sans vouloir l’accabler, il a fait le mauvais choix en tentant de lobber le gardien alors qu’il aurait pu le dribbler", détaille son coach. "Un bon point pour nous. Grappiller l’une ou l’autre unité chez des candidats du top, c’est positif", termine le T1 wiersien.

Pays Blanc B – Harchies-Bern. 1-0

"On sort d’un stage plutôt festif à Spa avec la plupart des joueurs. Partis dès le vendredi, on est revenu ce dimanche matin. Ce qui explique un peu notre entame de match poussive, sourit le T2 antoinien, Xavier Vanardois. Si une équipe mérite de mener à la pause, c’est bel et bien Harchies. Notre gardien a dû s’employer alors qu’on ne s’est créé que de petites occasions." Les locaux sortent des vestiaires avec plus de présence dans les duels. Un fait de match se produit à la 67e: Gallo reçoit deux jaunes coup sur coup pour rouspétance. Dans la foulée, Devillers sert Michel pour le seul but de la rencontre sur une belle contre-attaque. "Trois points qui font du bien pour lancer la saison. Le tout face à une belle équipe visiteuse", se réjouit pour finir le coach-adjoint.