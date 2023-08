Soignies a en tous les cas sué sang et eau chez les néophytes néchinois, comme l’indique Sébastien Wouters. "Un succès à l’arraché. Dans un duel un peu fou fou mais aussi très haché, Néchin a très longtemps fermé la boutique. Mais il s’est montré également très dangereux dans nos moments forts. Une transversale locale aurait pu sceller notre destin. Finalement, cela s’est joué au physique, une discipline dans laquelle nous nous sommes montrés, en fin de rencontre, plus forts."

Naast n’a toujours pas marqué le moindre point dans ce championnat. Contrairement à la semaine dernière, Molenbaix a su concrétiser ses occasions de but en fin de match. "Chaque équipe a converti ses opportunités de but durant ses moments de domination. Le 0-2 était logique, tout comme le 2-2, commente Charly Vanherpe. Mais nous avons su remettre le pied sur le ballon pour mieux terminer la rencontre. Sur l’ensemble de la partie, je pense que la victoire est méritée. Mais plus que les trois points, c’est la réaction du groupe qui était importante après le non-match contre Néchin en ouverture."

"Gagner à domicile"

Péruwelz a aussi fait preuve de patience pour venir à bout d’une belle équipe de Courcelles. Rémi Wattier a contribué à la victoire flatteuse de ses couleurs. "Après une très belle entame de match, nous avons connu un gros passage à vide. Courcelles s’est créé trois belles occasions mais nous avons pu compter sur Surmont pour nous laisser dans la partie. Mon but avant la pause nous a fait du bien tout en portant un coup au moral des visiteurs. Mais ils ont logiquement égalisé par la suite. Au fil des minutes, nous avons pris le dessus physiquement et on a gagné la bataille de l’entrejeu. Cette victoire fait bien sûr plaisir après le point frustrant de la semaine dernière acquis dans des conditions particulières. À domicile, nous devons continuer à gagner pour être constant sur l’ensemble de la saison."

Tout comme Naast et Hornu, le Pays Blanc reste bloqué à zéro unité après deux journées, avec, il est vrai, un programme assez délicat. Mais quel que soit l’adversaire, Romain Delaby ne trouve pas d’excuses à la prestation de ses hommes. "Comme la semaine passée contre Gosselies, nous avons loupé nos débuts de période. On ne peut pas espérer réussir une bonne sortie si on est déjà mené 2-0 après huit minutes ! Ce sont souvent les mêmes erreurs qui se répètent. Les garçons ne semblent pas retenir les leçons du passé. Ce n’est pourtant pas faute d’attirer leur attention sur ces errements individuels ou de positionnement. Très peu ont presté à leur niveau ce dimanche. Même en revenant à 2-1, on ne sentait pas naître ce sentiment de révolte au sein de l’effectif. Nous voilà avec un zéro sur six ! Un bilan loin d’être acceptable pour une équipe qui se veut ambitieuse."