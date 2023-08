Interclubs: nouveau titre prestigieux en vue à Vaulx

7-2: Vaulx a assuré en simples aussi

Il est vrai qu’on avait rarement vu un Nick aussi motivé, notamment lors du double matinal, arraché de haute lutte en compagnie de Stefan Wauters face à l’excellent Simon Stevens, associé à Paolo Col. "J’avais à cœur de prouver que le Vautour était toujours compétitif, surtout face à nos voisins. J’entends toujours parler du RAECT Mons et de son école de tennis, mais ce dimanche, le Vautour a démontré qu’il était toujours aussi fringant. D’où ma joie de nous être qualifiés pour la finale, surtout en alignant six joueurs présents au club depuis bien des années, dont quatre jeunes qui y ont été formés. Après le carton plein en doubles, je savais que la victoire ne pouvait plus nous échapper." De 3-0, le score est ainsi rapidement passé à 5-1, puis 7-2. "Avec là aussi quelques choix tactiques montois que je n’ai pas compris, mais une fois encore, je ne m’en plaindrai pas."

La finale à Wezembeek-Oppem

Ce prochain dimanche, le Vautour sera dans la peau du favori à Wezembeek-Oppem pour y disputer le titre face au TC Davis, une équipe que les Vallois avaient battue sur la marque de 6-3 lors de la phase des poules. "Néanmoins, restons méfiants, car il me semble que le TC Davis était alors privé de l’un de ses meilleurs joueurs. Mais dans notre camp, nous serons au complet et nous tenterons de rendre une copie aussi propre que face aux Montois."

Un forfait regrettable en "JV"

Un dimanche de rêve, donc, qui permet d’effacer un samedi qui était par contre à oublier au plus vite, les Vallois ayant dû déclarer forfait pour la demi-finale des interclubs de première nationale chez les plus de 35 ans. "Entre les joueurs qui n’étaient pas encore rentrés de vacances et ceux qui se sont blessés, seuls Gauthier Scherpereel et moi-même étions disponibles, regrette Nick Beirnaert. Si près du but là aussi, c’est une véritable déception, d’autant plus que Fayen-bois, notre adversaire, était plus qu’à notre portée."

24 heures à peine après cette déconvenue, le Vautour était déjà de retour au plus haut. Et c’est ce qu’on choisira de retenir dans le camp vallois. Après tout, ne dit-on pas que l’histoire ne retient que les champions ?