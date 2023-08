ACRHO: Vico victorieux à Hérinnes devant Hernould

Classé 13e en 1.23.53, David Falce, de l’ALC Vieux-Condé, a terminé premier V2, précédant Grégory Billet, 18e en 1.25.31, et Michel Delmeule, 22e en 1.26.00. On trouve le premier vétéran 3, le revenant Vincent Huyghe, à la 37e place en 1.30.29. Il est suivi de Gino Vandenbrouck, classé 56e en 1.34.27. Le troisième du trio de vétérans 3, Marc De Cubber, est rentré en 71e position en 1.36.34. Chez les V4, Michel Decock a été le plus rapide, il est rentré 172e en 1.49.26. Suivi de Michel Coeuret, 211e en 1.57.01, et Xavier Delbecq, 284e en 2.09.19.

Qui d’autre que Virginie ?

Pas de surprise chez les dames, Virginie Dujardin a été la plus rapide en se classant 41e en 1.31.09. Coraline Capelle, première de la catégorie dames, est aussi rentrée dans le Top 50, 47e en 1.32.40. On relève ensuite Catherine Dujardin, 63e et deuxième A1, en 1.34.40. Sophie Magnier, classée 85e en 1.39.18. Marjorie Muret, première en A2, est 84e en 1.3 918. Le podium de cette catégorie est encore composé de Mireille Bonnefois, 140e dans un chrono de 1.45.43, suivie de Sylvette Lechantre, 141e en 1.45.56. Classée 260e en 2.0411, Bernadette Delobelle est la première des A4. Elle a bouclé la course en 2.04.11, suivie de Catherine Graindorge, 293e en 2.10.59. Et Annick Ramu, 303e en 2.15.19.

Au classement général – provisoire –, Emmanuel Demuynck est toujours en tête, avec 96 142 points, suivi de Jo Van Den Brulle, 95 971, et de Jonathan Trifin, 94 311. On trouve également dans le Top 5 Louis Bralion, 92 195, et Frédéric Dequin, 90 500. Totalisant 90 173 points, Victor Vico est aux portes de ce Top 5.

Samedi, 19 heures, à Templeuve

Notez bien que c’est ce samedi 2 septembre, à 19 h, que sera donné, au centre culturo-sportif, le départ des 10 km de Templeuve. Pour un parcours plat de 9,300 km. Infos: David Manche, au 0475/86.50.11.