Buts: 47e El Araïchi (1-0), 86e Hospied (1-1). Symphorinois: Bauvois, Es-Shimi, Mabille, El Araïchi (76e Munkundi Hetula), Ulens, Gailliez, Smars, Priviteran Erculisse, Stevens, Goditiabois. Pays Vert: Charlo, Bonnier, Cortvrint, Hospied (92e Dupont), Herbecq, Valenti, Fosso, Druart, Leleu, Vallera (76e Nzuzi), Dekampener (57e Vandeville). Cartes jaunes: Valenti, El Araïchi, Vallera, Smars, Cortvrint. Arbitre: M. Martinez-Anes.

Dans le combat du berger face au géant, un week-end de Ducasse d’Ath, il y a toujours un gagnant et un battu. Soit David terrasse Goliath, soit ce dernier confirme sa suprématie. Ce qui, en règle générale, ne tracasse nullement les plus fervents admirateurs du folklore athois si ça arrive. Défaite ou victoire, c’est quasiment du pareil au même, du moment qu’on fait la fête ! Mais en tout cas, de match nul, il n’en existe pas. En football, même si c’est aussi du folklore, de partage, il en existe. En cette rentrée des classes, samedi soir, il n’y a pas eu de vainqueur entre le Rapid Symphorinois qui a été le plus vite à dégainer et le Pays Vert qui a mis du temps à refaire son retard.

Privé de son capitaine suspendu, Ath faisait confiance en défense à la paire composée de Bonnier et Druart, ce dernier retrouvant ses anciennes couleurs. Du côté local, El Araïchi était aligné avec l’intention de se rappeler au bon souvenir de ses anciens partenaires. Et l’attaquant symphorinois y arrivait quand il illuminait, en tout début de deuxième mi-temps, un duel qui, jusque-là, était pauvre en faits d’arme. À la 47e, Zak était alerté par Goditiabois dans le rectangle. Druart et ses équipiers de la défense se faisaient surprendre et Charlo ne pouvait que constater les dégâts: 1-0. Avant ce but, de chaque côté, Goditiabois et Cortvrint avaient tiré à côté. En fin d’acte, le Pays Vert s’était montré légèrement plus pressant: Fosso concluait son raid solitaire d’un tir dans la tribune, puis plaçait un heading à côté sur corner et Dekampener ne trouvait pas plus la cible après que son essai ait été dévié.

Druart: "C’est ça, le paradoxe du football !"

À la reprise, Gailliez voyait sa frappe très puissante être détournée par Charlo. Dernier problable d’une rencontre dont le scénario devenait improbable. Lancé en profondeur, Fosso lobait Bauvois sorti de façon impétueuse, son ballon arrivait à Vandeville seul au petit rectangle devant un but vide, mais celui qui venait de rentrer dévisser sa reprise: hors cadre ; incompréhensible ! Les minutes filaient, chacun pensait acter un premier revers du Pays Vert mais sur un ballon en cloche retombant au grand rectangle, Cortvrint essayait une bicyclette ambitieuse. Son loupé complet faisait malgré tout le bonheur de Hospied qui ajustait un centre-tir qui surplombait Bauvois pour une égalisation à la 86e. "Même si la soirée n’est pas si mauvaise que cela puisqu’on ne perd pas, c’est terriblement frustrant de concéder le partage en toute fin de match après avoir tenu le score durant 40 minutes. C’est malheureux de se faire rejoindre de cette manière", commentait, au coup de sifflet final, Zakarya El Araïchi, le buteur local.

Thomas Druart, du Pays Vert, se contentait volontiers du point arraché vu le scénario: "Ce n’était pas un bon match dans l’ensemble. Une fois mené, on a encore eu plus de mal à développer notre jeu. Puis viennent la grosse occasion et notre but ! C’est le paradoxe du foot: on ne met pas le but qu’on devrait mettre et on met celui qu’on ne doit jamais inscrire. Ce 1-1, on le prend, surtout en début de saison, à l’extérieur et un week-end de Ducasse." Il apprend vite, le néo-Athois !