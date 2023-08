Etoilés Ere B – Risquons-Tout B 2-1

La première période est équilibrée et si aucun but n’est inscrit au repos, c’est un match agréable à suivre. À la 55e, Dendaux dévie un centre de Watillon pour l’ouverture du score. À l’heure, Agostino égalise sur coup franc. À la 87e, Decubber intervient brillamment et, alors qu’on se dirige vers un partage fort logique, Machiels libère tout le monde dans les arrêts de jeu.

Hérinnes – Taintignies B 2-2

Au quart d’heure, un coup franc anodin est repris par Kouroghli. Les jeunes visiteurs réagissent et égalisent sur penalty par De Stommeleir avant la demi-heure. À la reprise, Kouroghli met le gardien visiteur à contribution. À 20 minutes du terme, Detrait pense offrir un succès étriqué sur penalty mais les visiteurs remettent les pendules à l’heure par Dangremont.

Rumes LG – Néchin B 7-0

Face à une formation visiteuse déforcée, les Rumois prennent rapidement les devants grâce au doublé de S. Ogé bien servi par son cousin G. Ogé. À la 30e, G. Ogé plie le match et c’est Lemoine qui se charge du 4-0 sur coup franc avant la pause. Sur le velours, Rumes augmente son avance en seconde période par Henry, Lemoine et Goyito-Om. Excellent début de saison de l’équipe locale qui n’a toujours pas encaissé le moindre but.

Templeuve B – Herseaux B

Herseaux domine les premiers échanges mais Templeuve B prend l’avance au marquoir au quart d’heure par Clément. Dix minutes plus tard, Falcao égalise. Templeuve touche ensuite deux fois les montants par Debaisieux et Mestdach avant d’être mené juste avant le repos par Spileers (1-2). À la 60e, Debaisieux prolonge dans le but un coup franc de Dubart et offre ainsi un beau premier point.

Havinnes – St Jean 2-2

Décevants lors de la première journée, les hommes de Sébastien Baudart se devaient de réagir. La première période est agréable à suivre et les locaux vont profiter d’une approximation défensive pour ouvrir la marque avant le repos par Mairie. À la 55e, Beuserie est exclu. En supériorité numérique, St Jean inscrit deux buts par Bausier et Comblez. On pense le duel plié mais à 20 minutes du terme, André inscrit un but venu de nulle part pour un point inespéré.

Brunehaut – Obigies B 2-1

Pour leur premier match, les Hollinois ont rendu une belle copie même si ce sont les visiteurs qui réussissent à ouvrir la marque par Vandenhove sur penalty. Après ce but inscrit contre le cours du jeu, les locaux parviennent à rétablir la parité par Dingenen à la conclusion d’une belle phase de jeu. À la reprise, Bilouez sert Dingenen pour le 2-1. À l’heure de jeu, Obigies est réduit à dix suite à l’exclusion de Foucart. En infériorité numérique, les visiteurs se rebiffent notamment sur un tir lointain qui aurait pu faire mouche. Finalement, les locaux parviendront créer le danger en fin de match sur un essai de Debondonance et sur une action qui aurait dû leur permettre d’obtenir un penalty.

US Mouscronnoise – Bléharies B 2-0

D'une belle volée à la sortie du quart d’heure, Claeys déflore la marque. Mouscron s’offre de belles possibilités mais oublie de plier le match avant le repos. À la reprise, Bléharies met le nez à la fenêtre. À la 70e, Nkouka, bien lancé par Claeys, gagne son face-à-face avec le gardien. Deuxième succès d’affilée pour les Hurlus face à une équipe visiteuse qui s’est bien battue.

Provinciale 4B

Wodecq – Havinnes B 0-2

Après leur succès prometteur à Houtaing, les locaux espéraient engranger trois nouvelles unités. Malheureusement, l’envie était moins présente que le week-end dernier et Havinnes en a profité pour ravir la totalité de l’enjeu. Pourtant, tout semblait bien parti pour Wodecq avec un premier but inscrit à la 15e par Choupaud. Joie de courte durée car Duroisin remet les équipes à égalité à la demi-heure. En seconde période, les locaux se montrent peu inspirés. Havinnes profite de l’aubaine pour s’offrir une première victoire grâce à Doignon.

Velaines B – Bruyelle 4-3

Entre une formation qui avait pris un point à Barry et une équipe qui avait aisément battu Quiévrain, on s’était dit qu’il y aurait match, même si un avantage était donné aux visiteurs. C’était toutefois se tromper, les Velainois gagnant 4-3 ! "La défaite est logique, l’adversaire ayant montré plus d’envie. À l’échauffement, on l’avait compris. La hargne était celloise ! On est passé à côté", avouait-on du côté de Bruyelle pour qui le triplé signé Renard n’a pas suffi. Car, en face, Defrenne, sur péno, Villyn, Parein et Abdellah avaient fait convenablement le boulot.

Quiévrain B – Hérinnes B 3-3

Escanaffles ayant fait forfait, Hérinnes n’avait pu commencer la saison la semaine passée. Il le faisait ce dimanche à Quiévrain d’où il est rentré avec un point. Les visiteurs prenaient les devants à la 20e par Galiegue, mais ils étaient surpris deux fois avant le repos: 2-1. Au retour des vestiaires, Hérinnes se reprenait et reprenait la rencontre en mains grâce à Moulin et Kubecki à la 60e: 2-3. Mais Quiévrain avait le dernier mot, égalisant à la 68e.

Flobecq – Barry-Carrières 0-3

D’entrée, Vercruysse trouve l’ouverture. Dans la foulée, le gardien visiteur Coppens intervient et évite l’égalisation locale. Barry se montre à nouveau efficace au quart d’heure par Mallé qui double la mise. À la reprise, le rythme de la rencontre baisse d’un cran. Barry gère son avance et triple la mise par le rentrant Belhadj peu après l’heure de jeu. Bon début de saison pour les hommes de Cyril Darras qui totalisent quatre points avant de recevoir Molenbaix.

Molenbaix B – Ellezelles B 2-0

Les locaux déflorent la marque à la sortie du quart d’heure par S. Bayart qui conclut une belle remontée de défense. Molenbaix se rassure à l’heure par Delneste d’un envoi en pleine lucarne. Joli bilan pour les hommes de Fred Agboton qui se retrouvent seuls en tête du classement à l’issue de cette deuxième journée. Un succès logique face à une formation solide qui devrait figurer parmi les outsiders de la série selon l’avis du coach local.

Provinciale 4C

Thulin B – Pommerœul B 2-10

Bien aidés par des renforts de la P3, les "B" de Pommerœul ont empoché un net succès à Thulin. "Il n’y aura pas eu photo, note le T1 Erdal Yildirim. Au repos, c’était déjà 2-5, puis on en a remis cinq autres. La victoire est logique et méritée avec les joueurs de l’équipe A qui se sont bien impliqués. Et elle lance en outre notre saison." Les buts ont été inscrits par Wauquiez, auteur d’un triplé, Prevot et Messina, qui ont mis un doublé, Bostjancic, Sferrazza et Lambert.

Wiers B – Meslin GM B 5-1

Face à une équipe déforcée, sans entraîneur depuis jeudi et qui a dû finir à dix suite à un blessé, Wiers peine à se mettre dans le match et est mené 0-1 à la pause. Moment choisi par Frank Castelain pour faire monter Thayse ! "Avant le repos, on s’était créé des occasions mais on n’était pas assez tranchant. Teddy l’a été en nous plantant quatre roses dont la dernière d’un superbe ciseau en lucarne. Delhaye s’est, lui, chargé du but du 4-1. Chapeau à Meslin qui, malgré les circonstances et la Ducasse, s’est déplacé. Bien d’autres n’en auraient pas fait autant", disait le coach wiersien.

Casteau B – Vaudignies 0-2

Après une première mi-temps qui n’a pas vu le marquoi bouger d’un iota, ce sont les Vaudigniens qui étaient plus entreprenants après le café. Ainsi, ils sucraient une première fois Casteau à la 50e par Bergeret. Ils ajoutaient une seconde dosette douze minutes plus tard par Kostenko, de sorte de confirmer de belle manière la première victoire de leur saison dimanche passé.

Belœil B – Horrues 0-2

Déjà battu 5-1 à Hensies B sept jours plus tôt, Belœil B n’a pas pu débloquer son compteur à l’occasion de la réception de Horrues qui l’a emporté 0-2, scorant après 20 minutes de jeu, tenant bon durant le reste de la période initiale, aggravant la marque à la 51e, ne cédant pas à la pression locale et repartant avec les trois unités pour un bilan parfait de six sur six.