Buts: 5e et 8e Di Lallo (1-0 et 2-0), 20e Haillez (2-1), 23e Verstraeten (3-1), 52e Ait Oudhia (4-1). Tertre-Hautrage: Collette, Fretin (67e Leclercq), Lai (67e Fassin), Ait Oudhia, Bailly, Wantiez, Di Lallo, Poli, Jean-Philippe, Verstraeten, Lericque (58e El Araïchi). Pays Blanc: Willocq, Duyck (82e Fakhar), Ciot, Hinnens (30e Huyzentruyt), Remson, Derbal (69e Doison), Vanalderweireldt, Toussaint, Haillez, Boulenguer, Baudry. Cartes jaunes: Bailly, Toussaint, Haillez. Arbitre: M. Parent.

Le match était-il déjà fini après huit minutes de jeu ? Tertre-Hautrage menait déjà 2-0 des œuvres de Di Lallo qui profitait d’abord d’une mauvaise relance antoinienne puis d’un centre de Verstraeten qu’il convertissait du front. Ça en prenait le chemin mais une partie de la réponse était donnée par Haillez qui gagnait son duel avec Collette afin de redonner espoir aux siens en réduisant le score après 20 minutes. Mais cet espoir ne durait pas longtemps. Verstraeten devançait la sortie de Willocq pour placer le cuir dans un but vide. À 3-1, les choses devenaient déjà fort compliquées pour le Pays Blanc. Le scénario de la rencontre était encore néfaste aux visiteurs peu après la reprise. Aït Oudhia mettait en effet son équipe hors d’atteinte d’un retour éventuel. D’autant plus que les joueurs antoiniens ne parvenaient pas à se créer une occasion digne de ce nom lors de la seconde période. C’est même leur gardien de but Willocq qui réussissait à éviter une correction bien plus lourde encore en intervenant parfaitement devant Di Lallo et El AraÏchi. Avec un zéro sur six en ce début de championnat, le Pays Blanc n’aura déjà plus droit à l’erreur contre Neufvilles.