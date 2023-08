Si leur déplacement s’avérait ardu, les joueurs visiteurs n’auront finalement souffert qu’en début de lutte. Très réguliers, A. Dubart et les siens ont très vite creusé un écart conséquent que les locaux ne parviendront jamais à boucher. En prenant trois points, Celles faisait la moitié du chemin dans la course au titre.

Celles – Vaudignies 13-2

Déforcés (deux joueurs de régionales étaient ainsi alignés), les Verts n’ont jamais fait illusion dans cette partie qui, pour eux, n’avait plus aucun intérêt. À 7-0, tout le monde se doutait de l’issue de la rencontre. Malgré les six unités glanées ce week-end, les locaux voient le titre leur filer sous le nez. "C’est la dure loi du sport, analysait le capitaine de Celles. Nous terminons ex aequo et avec plus de jeux gagnés que Herdersem mais les Flandriens ont une victoire de plus au compteur. On peut regretter que le règlement ne prévoie pas une “belle” dans de pareils cas, mais c’est comme ça. Au final, nous ne devons pas regarder ce qu’il s’est passé sur les autres ballodromes. Nous nous sommes battus nous-mêmes en fin de compte. Nous n’avons pas été assez réguliers. Je pense notamment aux deux luttes perdues contre Montrœul, alors que nous menions 7-2 au repos ! À ce titre, je trouve que Herdersem mérite son sacre et je profite de l’occasion pour féliciter notre concurrent." Son gant rangé, Arnaud Dubart peut dès à présent penser à la saison à venir. "Nous voulons évidemment y jouer les premiers rôles, mais nous savons que cela ne sera pas facile. Bassilly, Steenkerque et Montrœul seront aussi candidats aux lauriers. Et paradoxalement, je pense que cela nous sera tout à fait bénéfique et nous obligera de la sorte à prester chaque semaine."

Ollignies – Steenkerque 9-13

Les joueurs locaux devaient prendre un point pour sauver leur peau. Le moins que l’on puisse écrire est que le début de lutte fut tout sauf rassurant. Stressés par l’enjeu, les Ollignois ne trouvent pas la bonne cadence et le marquoir indique trop rapidement 0-4 ! "Heureusement, une averse est tombée et a obligé l’arbitre à interrompre la lutte quelques instants", sourit O. Cauchie. De fait, le score passe à 4-4, 5-5 puis 6-7. Le maintien acquis, les Sardines en profitent pour faire passer Cuvelier au grand et Delcambre au petit. La perte de quelques jeux de 40 à 2 scellera finalement la rencontre. "Le principal était ailleurs, poursuit le capitaine local. Je pense que nous terminons la saison à notre juste place. Si nous avons battu Blicquy et Vaudignies à deux reprises, nous n’avons empoché qu’une seule victoire contre les équipes du haut de tableau. Le manque d’expérience de l’équipe s’est parfois payé cash mais, au final, tout s’équilibre."