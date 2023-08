N2: une place perdue, sans conséquence pour Œudeghien

Même si les positions de chacun ne bougeaient pas, Kastel prenait un avantage supplémentaire, gagnant son duel à Brussegem (13-7). Et si Grimminge en faisait de même en dominant Bassilly-Silly 8-13, Œudeghien ne pouvait éviter la chute face à Hamme, le second classé, validant toutefois de toute justesse l’essentiel, à savoir le point en marquant à 6-10 avant de laisser filer les trois derniers jeux (6-13).

Avant de se rendre à Sirault, un leader assuré de le rester, les Verts comptaient un point de moins que Kastel, qui devait d’affronter Hamme, et un de plus que Grimminge qui se devait de conclure du côté de Saint-Servais. Sur la place siraultoise, théâtre du succès de Kerksken quelques jours plus tôt au Maurice, Œudeghien a baissé pavillon pour une deuxième fois ce week-end. Un revers 13-7 qui, néanmoins, lui accordait un nouveau point !

Unité insuffisante pour envisager le podium ayant réussi la même performance en s’inclinant 9-13 face à Hamme-Zogge. Unité tout aussi insuffisante pour espérer garder la place au pied du podium puisque Grimminge s’imposait – certes en galérant, 12-13 ! – à Saint-Servais. À égalité d’unités au classement, l’avantage est donné à Grimminge pour un plus grand nombre de victoires. Peu importe au final, les deux formations se retrouvant en play-off dimanche.

Quant à Bassilly, son tout dernier week-end en N2 a été de bonne facture. Un point le samedi suite à son revers 8-13 à Grimminge, mais trois le dimanche dans la lutte de bas de tableau à Ninove-Terjorden. Un résultat de 5-13 qui permet à l’AS de laisser sa place de dernier à son adversaire du jour et quitter la division sur une bonne note.